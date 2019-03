Piden auditoria externa en caso del centro de convenciones

Mazatlán, Sinaloa.- Maestros de la sección 27 hicieron pública su inconformidad por la manera en que se está llevando a cabo el proceso de venta del centro de convenciones de Mazatlán, el cual señalan pertenece a los socios del FLIGLOSNTE 27 y consideran que todo lo están haciendo de una forma arbitraria.

Aldo Francisco Polanco, representante de la delegación D-I-147 del fideicomiso FLIGLOSNTE 27, explicó que las cosas no se hicieron de la manera correcta, pues hasta este jueves se pudo bajar la información de la venta y compra del centro de convención de Mazatlán.

Aldo Francisco, quien hablo en nombre de sus compañeros, comentó que la base no fue informada en tiempo y forma, pues ellos estuvieron en la reunión previa el Jueves y ahí mismo se tuvo que votar, “Ahorita al bajar la información, todos ellos están inconformes porque no fueron avisados, y lo consideran un despojo”.

El representante de la delegación, señaló que el centro de convenciones se puso a funcionar en el 2009, y cada año se haría una auditoria interna y al cumplirse 10 años se realizaría una externa, pero ahora que ya va tocar la auditoria externa han decidido vender, pues según el Centro de convenciones no es redituable, al no generar ganancias.

“Se supone que para estas fechas el centro de convenciones debería tener una ganancia de unos 10 millones de Dolares, en todos estos años que estuvo trabajando, pero ellos lo manejan como que no hay utilidad, por lo que no es costeable, pero todo eso se nos debió a nosotros estar informando con anterioridad, para ver si nos convenía o no, por eso se nos hace extraño ¿Por qué tan carrereado todo?”

Aldo Francisco dijo que consideran que se están violentando los estatutos con lo que se rige el fideicomiso en el cual los maestros tienen años cotizando, de ahí que quieren que esta información salga a la luz pública y otras delegaciones inconformes también se manifiesten, pues no todos fueron tomados en cuenta en tiempo y forma.

El representante de los maestros subrayó que no están en contra de que se venda el centro de convenciones, pero que estén las cuentas claras y con una auditoria externa, pues quieren ver si les conviene o no vender y que esta decisión no quede en manos de unas cuantas personas.