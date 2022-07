Reprocha líder del MASS, reunión de Rocha Moya con El Químico; acusa encubrimiento

Sinaloa.- “Es muy lamentable que el gobernador tenga ese acercamiento con una persona que ha sido muy nefasta en Mazatlán (El Químico), principalmente en el manejo de los recursos públicos”, fueron las palabras del líder del movimiento amplio social (MASS), Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez sobre la reunión que Rubén Rocha Moya sostuvo con el presidente Luis Guillermo Benítez Torres.

El dirigente de los desplazados mencionó que esa reunión no abona de manera positiva al municipio pues el alcalde Benítez Torres, conocido como El Químico, no ha sido agradable con las personas en estado de vulnerabilidad.

“Esta persona abusiva del poder está protegida por alguien si, y ojalá que no sea por Andrés Manuel López Obrador, nosotros tenemos que seguir insistiendo a través de los medios para denuncias las atrocidades que viene cometiendo este señor”, sostuvo Gutiérrez Sánchez.

Miguel Ángel Gutiérrez aseveró que Rocha Moya y el presidente del congreso, Feliciano Castro y el propio secretario de gobernación Enrique Inzunza deberían estar vigilantes para que no se permitan los abusos por parte de ningún funcionario y menos de un alcalde.

“Es una grosería que con tanta evidencia que está sucediendo aquí en Mazatlán por parte del Químico Benítez por cuestiones de corrupción y de atropello a los derechos fundamentales de la gente, todavía se vea con esa mano que lo está protegiendo el gobernador”, agregó.

El presidente del MASS lamentó el caso de la adjudicación directa de las luminarias por más de 400 millones de pesos por lo tanto los mazatlecos deben de exigirle al gobernador que actúe en consecuencia.

Gutiérrez Sánchez también criticó que el instituto de Cultura es la caja chica del alcalde por ser amigo íntimo de Tostado.

Te recomendamos leer:

“La venida de Menchú la gestionó Cultura, costó más arriba de un millón de pesos, se circuló un vídeo donde en El Huajote en una casa o Rancho del director del instituto de Cultura José Ángel Tostado estuvo tocando mi banda el mexicano y es banda no toca gratis, todos los viajes que se ha hecho son pagados con el recurso de Cultura, necesitamos ver que Feliciano Castro y Rocha tomen cartas en el asunto, si no lo hacen no solamente están siendo cómplices, a lo mejor gasta participes. No hay un peso para servicios públicos ya se acabó el dinero y es lamentable”, concluyó Miguel Ángel Gutiérrez.