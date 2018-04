“Lo más importante es tener el apoyo de tus padres”

Culiacán, Sinaloa.- El pasado mes de marzo, Leslie Alarcón cumplió el gran sueño de su vida al participar por primera ocasión en un certamen de belleza, concurso en el que consiguió el tercer lugar de Miss Primavera Sinaloa Gay 2018, y asegura seguirá buscando la corona para representar al estado en un evento nacional.

Mi último certamen en el que participé fue el 16 de marzo en el Miss Primavera Sinaloa Gay 2018, y pues creo que ha sido el mejor evento para mí, quedé en tercer lugar, pero en este evento ya se miró mi cambio, mi transformación y crecimiento porque ya la gente está creyendo en mí porque ya saben lo que yo puedo lograr más adelante y llegar a representar a Sinaloa en un evento nacional, destaca en entrevista para EL DEBATE.

Foto: Cortesía.

Decisiones

La vida de Leslie Alarcón no ha sido fácil, pues a temprana edad sufrió el rechazo de su familia por sus preferencias sexuales, menciona que ahora sus padres lo apoyan en su transformación y también lo han acompañado en los concursos de belleza que se realizan en la ciudad.

Fue difícil por mi familia, yo sí sufrí rechazo por parte de mi familia, pero ahorita tengo, gracias a Dios, el apoyo de mis padres que, creo, son los más importantes, ellos han asistido a cada uno de los eventos que he participado y la verdad les agradezco mucho porque es importante que tus padres te apoyen”.

Durante la charla, Leslie destacó ser amante de los certámenes y asegura que no descarta la idea de algún día estar arriba de un escenario representando a su estado y cumpliendo su más grande anhelo, señaló y dijo admirar a todas las mujeres. Toda la vida me ha interesado y amo los certámenes de belleza de mujeres, me emociona muchísimo ver estos eventos, admiro muchísimo a las mujeres que se atreven a concursar y pues yo comencé en los certámenes ya grande, pero cuando me maquillaron por primera vez y me transformaron en mujer dije: ‘sí puedo y empecé a creer más en mí... lo puedo lograr, llegar a ser reina de belleza’.

Foto: Cortesía.

Apoyo

Leslie Alarcón aprovechó el espacio para mandar un mensaje a los jóvenes que desean participar en un certamen de belleza: Yo les diría a todos que se atrevan a hacer lo que más les apasiona, no tengan miedo por el rechazo, porque lo más importante es ser feliz en esta vida, concluye.