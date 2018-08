Morenistas reparten culpas por nula transparencia

Culiacán, Sinaloa..- Quien debe responder por la nula respuesta que se da a las solicitudes de información que recibió Morena en 2017 es Raúl Elenes, presidente actual del partido, respondieron Yadira Santiago Marcos y Merary Villegas, diputadas federales electas.

Por su parte, Leobardo Alcántara Martínez, presidente del PT Sinaloa, dijo que sí han respondido, pero se hizo vía dirigencia nacional.

Foto: El Debate

En ese sentido, Santiago Marcos dijo que tal vez sea un error no responder las solicitudes, pero espera que se corrija el error: “En Morena sí queremos hacer las cosas bien. Es un partido que va empezando, en el proceso que va empezando no es que no lo quiera dar, pero te comen los tiempos”, recalcó.

No esconden nada

Al ser cuestionada sobre con qué calidad exigen transparencia, si este partido no entrega información, se defendió diciendo que la información ahí está. Por no entregar información —dijo— pagaron una multa muy alta que interpuso la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública.

Quien coordinará la bancada morenista de Sinaloa en San Lázaro defendió diciendo que entregar la información no depende de ella: “Dependió de quien nos dirigía, tal vez, yo no puedo responder por algo que no me correspondió a mí”, recalcó.

Y continuó: “Se percibe como si hubiera algo opaco, pero en realidad no es así”.

Por su parte, Merary Villegas enfatizó que la persona que debe responder por este señalamiento de la Ceaip es quien está a cargo de Morena en Sinaloa: “Si de exigir transparencia se trata, pues vamos siendo también responsables por nuestros propios actos, yo en el manejo de finanzas y precisión de cuentas del partido no tengo nada que ver. Creo que la persona que debe rendir cuentas es el ingeniero Raúl Elenes Angulo”, aseguró.

Este medio de comunicación buscó a Raúl Elenes, pero no respondió las llamadas.