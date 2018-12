Patricia dejó en orfandad a su hijo, fue asesinada por su esposo

Mazatlán, Sinaloa.- Desde la muerte de su madre, hace casi un mes, el hijo de Patricia, que cursa la secundaria, no ha podido retomar su vida como un niño de su edad.

Sus familiares más cercanos aseguran que además de enfrentarse al dolor de quedar en la orfandad tras el asesinato de su mamá y la desaparición repentina de su padre, tuvo que enfrentar los comentarios despectivos y la morbosidad de sus compañeros de clase que se interesaban por conocer detalles del quinto feminicidio registrado en el año en Mazatlán.

“El niño ya no quiso regresar a la escuela, porque fue el lunes de la semana pasada como primer día y los niños morbosos le estuvieron preguntando que cómo estuvo eso que se murió su mamá, que cómo la mataron”, expresó una de las familiares que han quedado al cuidado del menor.

Reveló que a la fecha ninguna autoridad se ha acercado a la familia de la víctima para brindar algún tipo de apoyo, ni siquiera el sicológico.

Reclaman justicia

Desde el anonimato por temor a represalias, los familiares de Ana Patricia Barrón Hernández, la joven de 27 años asesinada a golpes en su domicilio el pasado 22 de noviembre en la colonia Olímpica, exigen justicia a las autoridades.

Aseguran que el mismo día del hallazgo del cuerpo fue interpuesta la denuncia ante el Ministerio Público, sin revelar algún avance en la investigación, por lo que temen que el caso quede en la impunidad.

“Sabemos que no nos la van a regresar, pero no queremos que esto quede así. Ella no merecía lo que le hicieron y no podemos estar en paz hasta que el culpable pague por el crimen que cometió”, expresaron en espera de respuestas de la Fiscalía.