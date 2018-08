Municipios sinaloenses no cumplen en transparencia

Sinaloa.- Más de 450 municipios evaluó el Instituto Mexicano de Competitividad para determinar el Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2018. En el caso de Sinaloa, Ahome resultó el mejor evaluado (con una calificación de 49 puntos); mientras que Mazatlán fue el municipio peor evaluado en sus niveles de transparencia municipal y rendición de cuentas (con calificación de 25 puntos).

Para elaborar este documento —de acuerdo con el investigador Ramiro Suárez— se consideraron los niveles de gasto, deuda y aportación directa al producto interno bruto (PIB) nacional. Inclusive —aceptó el especialista— algunos municipios expresamente solicitaron ser evaluados.

Imagen especial/EL DEBATE

¿Cuál fue el método para determinar el Índice de Información Presupuestal Municipal?

Se compone de 85 criterios desglosados en nueve secciones, que abarcan deuda pública, tabuladores de salarios, plazas, recursos asignados a dependencias y organismos del municipio, ingresos previstos, entre otros, y se basa en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, criterios de la Ley General de Transparencia y en buenas prácticas contables que hemos identificado a lo largo de estos nueve años de evaluación de presupuestos municipales. De las nueve secciones, siete tienen que ver con el presupuesto de egresos; otra se relaciona con la información disponible en la Ley de Ingresos y con la información disponible en las páginas de transparencia de los municipios. A lo largo de nueve meses, hicimos la revisión de todos los portales que evaluamos.

¿A qué se debe el retroceso global del estado de Sinaloa en el IIPM 2018?

Por los municipios de Mazatlán, Culiacán y Guasave, que tuvieron caídas bastante notorias.

¿Hubo sorpresas para las autoridades municipales evaluadas, ya que las cifras demostradas son datos duros, no porcentajes?

Sí, es justo la información que está disponible en el Presupuesto de Egresos o en su Ley de Ingresos, son esos dos documentos oficiales para tener ese respaldo de que no puedan arbitrariamente los municipios subir o bajar información a sus páginas electrónicas. Para tener una rigurosidad en nuestra metodología, nos enfocamos exclusivamente a estos documentos, que son aprobados por el cabildo y por el Congreso local, en el caso de la Ley de Ingresos. Cualquier sinaloense que revise el Presupuesto de Egresos en estos cuatro casos, se dará cuenta que la información desplegada es bastante pobre, no está completa, no se desglosan todas las clasificaciones contables que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental y no saben cuánto se destina a salud, a seguridad pública, a pago de deuda y se complica la rendición de cuentas de los servidores públicos de Sinaloa.

Ramiro Suárez

¿Es necesario que los municipios transparenten las prebendas a las que los trabajadores basificados tienen acceso?

Sí, sin lugar a dudas. Es obligación legal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos se incluyan las remuneraciones que reciban los servidores públicos del Ayuntamiento, incluyendo sueldo base y prestaciones; no tienen excusa.

En el caso de los municipios sin portal de internet, ¿se les excluye de la muestra?

En el caso de Sinaloa, no hubo este caso. Cuando nos topamos con estos municipios, sí encontramos los documentos en la página oficial de su estado o en la página del Diario Oficial.

¿Cuál es la recomendación para los municipios sinaloenses para incrementar su IIPM?

Adoptar las buenas prácticas que hemos identificado en el IMCO. De hecho, tenemos disponible un presupuesto de egresos modelo con todas las disposiciones, criterios, las tablas que los municipios pueden adoptar.

El fin no debe ser subir la evaluación en IIPM, sino tener mejor claridad de cómo un municipio planea ejercer el gasto público en su ayuntamiento y que los ciudadanos tengan las herramientas para exigir mayores y mejores cuentas a sus gobernantes. Sin información disponible, no podemos pedir que mejoren el gasto que están ejerciendo.