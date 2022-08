Por infringir ley, detuvieron a 605 motociclistas en tres meses en Navolato, Sinaloa

Navolato, Sinaloa.- Resultado del Operativo de Inspección y Verificación implementado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en coordinación con la Guardia Nacional (en el periodo de mayo a julio de 2022) han detenido 605 motocicletas por diversos conceptos que infringen la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de las cuales han regresado 296 a propietarios que han aprobado el curso de sensibilización.

El Coordinador de Tránsito Municipal, Jorge Luis Cárdenas informó que en el primer mes (mayo) se detuvieron 285 motocicletas, en junio 192 y julio 128, sumando un total de 605 unidades, lo que indica que en el último mes hubo una reducción del 45 por ciento de detenciones, comparado con el primero.

Para facilitar la recuperación de las unidades, se invitó a los propietarios a inscribirse en el Curso de Sensibilización a Infractores de la Ley de Tránsito (ahora Ley de Sustentabilidad del Estado), impartiéndose hasta la fecha 12 concluidos, un beneficio que han aprovechado 296 personas que lo hanacreditado y del cual recibieron su constancia por parte de ICATSIN Navolato, mismos que se comprometieron a regularizarlas y no usarlas hasta colocarle las placas correspondientes, portar el casco y a su vez respetar las reglas de vialidad.

Otro programa implementando a la par en el tema de seguridad pública y tránsito municipal es el Operativo de Vidrios Polarizados No Permitidos, retirando entre mayo y julio 1,342 capas de películas plásticas no permitidas en vehículos por la ley.

La Alcaldesa Margoth Urrea destacó que Navolato es el primer municipio que implementó el Operativo de Inspección y verificación, a manera de concientizar a la población de usar las motocicletas con su documentación en regla, pero ante todo, utilizando las medidas de seguridad como es el uso del casco y abordarlas máximo 2 personas y respetar los límites de velocidad.

“invito a la ciudadanía a respetar las leyes para evitar ser sancionados por la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, porque la medida es Cero Tolerancia para los infractores, sean amigos, familiares, conocidos, la ley se está aplicando igual para todos y les agradezco su comprensión, por ello les pido a los motociclistas que porten su casco, papeles en regla y placas, además en los carros si traen vidrios polarizados que sean los que permitan ver al interior; estoy segura que con la disposición y cooperación de cada ciudadano nos ayudamos y mejoramos el tránsito en vialidades y evitaremos accidentes” resaltó la munícipe.

Los artículos de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa que se infringen al no traer regularizadas sus motocicletas, no usar casco y en el caso de vehículos traer polarizados que no permiten ver hacia su interior son:

Articulo 101 fracción XVIII. Son obligaciones de los conductores utilizar casco protector, reglamentario tanto los conductores como sus acompañantes, en el caso de que los vehículos fuesen motocicletas de dos o más ruedas.

Artículo 339. Todo vehículo que circule en el Estado, y no se haya registrado en otra entidad federativa deberá hacerlo ante las autoridades correspondientes.

Dicho registro se comprobará mediante las placas, tarjeta de circulación y calcomanía, en su caso; mismas que deberán llevarse siempre en el vehículo y en los lugares previamente determinados por el Reglamento para tal efecto.

Artículo 389. Queda prohibido que los vehículos porten en parabrisas y ventanillas rótulos, carteles y objetos opacos que obstaculicen la visibilidad del conductor. Los cristales no deberán ser obscurecidos o pintados para impedir la visibilidad interior.