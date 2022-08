Regidora Ivette Valenzuela cuestiona nula inversión y elevado gasto de Navolato

Navolato, Sinaloa.- La regidora Ivette Valenzuela Ramírez, cuestionó fuertemente que en los comparativos del primer y segundo trimestre de este año se aumentaron millones de pesos en rubros como servicios personales, materiales y servicios, servicios generales; por otra parte, en rubros que tenían que ver con los beneficios a las colonias, las comunidades y las sindicaturas, cómo es, el de bienes inmuebles e intangibles, así como, la inversión pública, prácticamente está en ceros en Navolato.

En la Sesión Ordinaria de Cabildo, dónde se discutió el avance financiero del segundo trimestre de Navolato, la regidora manifestó la nula inversión pública en el municipio para el beneficio de los navolatenses.

"Es vergonzoso que a casi un año que llevamos en esta administración no se haya adquirido ningún camión para la recolección de la basura, ninguna pipa o maquinaria pesada, pues urgen en las comunidades y sindicaturas de Navolato", lamentó.

También informó que en la cabecera municipal, sólo se tienen 8 camiones recolectores de la basura, de los cuáles, 2 no sirven, quedando fuera de servicio; y para las 7 sindicaturas sólo se cuentan con 11, y de estos, 3 no sirven; por lo que prácticamente sólo se tiene 1 camión para cada sindicatura, que en el caso de la sindicatura de Lic. Benito Juárez, no es suficiente pues su población es mayor que la cabecera municipal, siendo este un tema grave que se tiene que resolver.

Por otro lado, manifestó que hace falta aplicar recursos provinentes del impuesto predial rústico, por una cantidad de alrededor de 10 millones de pesos, exhortando a que se implemente con ese recurso un programa de pavimentación de calles que tanto solicitan los habitantes en las comunidades rurales y también en las colonias de Navolato.

Cabe mencionar que Navolato cuenta con un presupuesto de alrededor de 500 millones de pesos, por lo que la regidora exigió cumplir con la obligación de brindar mejores servicios públicos y obras para Navolato.

Te recomendamos leer:

A esta expresión, se sumaron los regidores del PAS y Morena, pero a pesar de eso, se aprobó por 10 votos a favor y 1 en contra.