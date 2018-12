Niegan aborto a una niña abusada sexualmente en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Pasar por diversas dependencias de gobierno y no recibir la ayuda necesaria, además de ser ignorada, es un martirio, denunció el colectivo No se Metan con Nuestras Hijas.

Esta organización que defiende los derechos de las mujeres ha brindado apoyo psicológico, moral y legal a una joven que fue violada, y ayer acudió a abortar al Hospital de la Mujer; sin embargo, el servicio fue negado.

Ella solicitó la interrupción legal del embarazo, y en el Hospital de la Mujer no se lo quieren hacer

Administrativa

En entrevista para EL DEBATE, la vocera del colectivo, quien solicitó no publicar su nombre, dio a conocer que no tienen una respuesta sensata de la administración del hospital, donde se les indica que necesitan un documento expedido por el Ministerio Público, para poder realizar ese tipo de procedimiento.

Sin embargo, miembros del colectivo señalaron que según la regla 046 de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en criterios para la prevención y atención, no se necesita de dicho documento para que el hospital pueda iniciar con el servicio que la joven necesita.

Gestación

La joven, originaria de la capital sinaloense, es menor de edad, y quiere interrumpir su embarazo, debido a que es producto de una violación; actualmente tiene cuatro meses de gestación y cuenta con el apoyo de sus familiares y de miembros del colectivo.

La vocera dio a conocer que la pequeña ha sido víctima de varios atropellos de autoridades estatales, donde la han revictimizado, torturado, ignorado, además de que los trámites de la Fiscalía General del Estado y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) han faltado a su deber, tanto profesional como ético hacia la afectada.

Interrumpir

La organización apoya a la joven en el aspecto emocional y legal para poder enfrentar este difícil momento.

La vocera señaló que la procuradora del DIF municipal, Liliana Pimentel, le dijo al tutor legal de la joven que no abortará, ya que le conseguiría unos buenos padres. Sin embargo, el deseo de la joven es interrumpir su gestación, ya que no quiere interrumpir su proyecto de vida y aunque la quieran hacer cambiar de opinión, ella no quiere cambiar su postura.

Expuso que siempre está permitido interrumpir el embarazo cuando es en caso de violación.