Culiacán, Sinaloa.- Alrededor de 200 mil alumnos, pertenecientes a las escuelas del SNTE 53 no tendrán clases mañana, indicó Fernando Sandoval Ángulo.

El secretario general de la de la sección 53, señaló que las escuelas donde laboran trabajadores de la educación agremiados a la sección, no iniciarán clases, aunado a esto afirmó que los maestros se presentarán a sus aulas y cumplirán su jornada; para cumplir con su responsabilidad laboral, sin embargo los alumnos no recibirán clases, tal y como se acordó el compromiso con los trabajadores de parte del sindicato;

No habrá clases, no se atenderán, no se recibirán alumnos