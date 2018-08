Piden a Dios que les ayude a encontrar a sus desaparecidos

Rosario. Un grupo de mujeres los cuales pertenecen al grupo de Una Luz de Esperanza Rastreadoras del sur de Sinaloa, acudieron a misa la tarde de hoy, para pedir a Dios ayuda para encontrar pronto a sus seres queridos que se encuentran desaparecidos en este día que se ha nombrado día del desaparecido.

Las féminas se dieron cita a las 06:00 horas para entrar con las demás personas a misa al Santuario de Nuestra Señora del Rosario, en donde estuvieron atentas al sacerdote.

A la salida se congregaron a las afueras del Santuario y se dispusieron a tomar la foto del recuerdo, traían una manta mostrando las fotos de algunos de los desaparecidos.

Fue ahí que muchas personas se acercaron a preguntar de qué trataba y aprovecharon para darse a conocer y pedir el apoyo de todos, informándoles que ya se han realizado búsquedas en el municipio con resultados positivos.

Gabriela Nohemí comentó que en esta ocasión se reunieron varias personas, un número mayor a los anteriores; todos con el fin de pedir a Dios que les ayude ha encontrar a sus familiares que están desaparecidos, en este marco del día del desaparecido.

La Rastreadora dijo que los trabajos realizados en el municipio como marcha y reuniones ha dado buenos resultados, pues ha aumentado el número de integrantes de ser una o dos a 27 personas

Luz María quien forma parte de este grupo de buscadoras, ánimo a las personas a que no se rindan y no tengan miedo, que busquen a su familiar hasta encontrarlos, apoyándose en ellas.

Necesitamos apoyo de más personas que se una, ahorita venimos a pedir el apoyo divino, porque sin Dios no podemos hacer nada, hay que pedirle primeramente a él, la fuerza y que nos mantenga firmes...yo siempre he dicho la fe es lo que me ha mantenido parada.