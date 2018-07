Piden seguir trabajando para quitar alertas en Sinaloa

Sinaloa.- El gobierno estatal debe seguir trabajando para mantener los niveles de seguridad que se observan en los puertos de Mazatlán y Topolobampo (en Ahome) e incrementar estas condiciones para el resto del estado, esto con el fin de que el gobierno de los Estados Unidos declare a la entidad federativa como un lugar seguro para sus residentes, declaró Rafael Sastré Quezada.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Norte de Sinaloa mencionó que el turismo extranjero en su región constituye, además, la puerta de entrada para las Barrancas del Cobre (en Chihuahua), por lo que el gobierno no debe bajar la guardia y cambiar la percepción que se tiene de la entidad.

Imagen especial/EL DEBATE

El empresario asentó que, si bien muchos vacacionistas norteamericanos no toman los warnings en consideración a la hora de planear sus descansos, sí afecta en la percepción de Sinaloa: «Siempre han estado muy pendientes. El gobernador Quirino Ordaz Coppel conoce muy bien el tema junto con la Secretaría de Turismo. Algunos turistas los toman en cuenta para su viaje, otros no, no es para muchos algo que cambie su decisión, eso es muy difícil de medirlo».

Atractivos turísticos

Sastré Quezada aclaró que la promoción de los atractivos turísticos en todo el estado constituye otro eje por medio del cual se combate la imagen negativa que se ha generado de Sinaloa, por lo que la atracción de diferentes nichos de mercado es importante para formar una radiografía más clara de la realidad del estado hacia el exterior: «Tenemos más producto que promover para los diversos estratos económicos. Tenemos los servicios de tren regional y el tren exprés, entonces estamos trabajando para los nuevos clientes que vendrán», concluyó.

Sergio Escutia Zúñiga, presidente del Consejo para el Desarrollo de Sinaloa (Codesin) en el sur de la entidad, profundizó que la comunidad extranjera suele sentirse sumamente bienvenida cuando están en tierras sinaloenses e instó a comparar el nivel del país con el de otras naciones.

Rafael Sastré Quezada. Foto: EL DEBATE

«Hay muchos retos que tenemos que enfrentar para bajar la calificación que se nos da como México, como estado y como ciudad; pero no pensamos nosotros que sea inseguro para un turista extranjero visitar Sinaloa. El nivel de alerta de México es el 2, al igual que Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, España y el Reino Unido».

Escutia indicó que los estados boletinados (Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa) tienen la calificación, en general, por el problema del narcotráfico: «Estos crímenes, a diferencia de los que ocurren en las demás naciones enlistadas, son dirigidos. La tasa de homicidios puede resultar alta, y definitivamente queremos que baje, pero son homicidios que principalmente se dan entre integrantes del crimen organizado», argumentó.

El exhorto

Finalmente, Jorge Pimentel Íñigo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Los Mochis, abundó que los habitantes de Sinaloa padecen el fenómeno de la inseguridad, por lo que instó a todo el estado a trabajar para mejorar la percepción de las autoridades norteamericanas: «No tiene por qué haber un solo puerto, una sola ciudad fuera del warning, se supone que estamos trabajando de forma coordinada. Entendí que también hay buenas noticias para Baja California Sur, porque se excluyeron La Paz, Los Cabos, San José; pero se trata de progresar, no de ir para atrás».

El representante de la iniciativa privada invitó a «ponerse las pilas» y eliminar la alerta a la brevedad posible.

Para entender...

Retiran ‘warnings’ en el norte de Sinaloa

El 22 de agosto del 2017, Estados Unidos retiró el warning que se tenía para la ciudad de Los Mochis y el puerto de Topolobampo. Esto fue posible gracias a las estrategias de seguridad que se implementaron en el municipio de Ahome y a los índices a la baja que se mantuvieron en los hechos delictivos.

El expresidente municipal Álvaro Ruelas Echave señaló, en ese entonces, que se logró gracias al esfuerzo y compromiso que existe de parte del municipio y de las corporaciones: «Eso habla de un reconocimiento a los resultados que estamos teniendo en materia de seguridad en el norte del estado».