Desaparece Leydi Yaravi, una joven madre de Leyva Solano, Guasave

Guasave, Sinaloa.- Una vecina de Gabriel Leyva Solano, Guasave, de nombre Leydi Yaravi Durán Torres, fue reportada como desaparecida por sus familiares, desde el pasado martes.

La madre de familia, de 33 años, fue vista por última vez el pasado 19 de julio a las 23:30 horas en su domicilio, y se tuvo comunicación con ella pasadas las 05:00 horas, al enviar un mensaje a su hija mayor, y desde entonces no se sabe nada.

La desaparición

De forma extraoficial trascendió que la joven madre estaba en su casa ya en pijama, porque procedería a acostarse, cuando minutos antes de la medianoche llegó su pareja sentimental, a quien identifican como Pedro, al parecer de 25 años de edad.

De acuerdo con una testigo, el joven venía a amenazarla, agredirla y violentarla físicamente, causas por las que en diciembre del año pasado Leydi decidió poner fin a su relación, pero era acosada y hostigada por Pedro.

La noche del martes le marcó y llegó a su casa, y al parecer se la llevó en un carro, horas después envió un mensaje donde avisó que estaba siendo agredida.

“Ey aquí me trae en un carro, me anda pegando, no se de qué es capaz”, habría escrito en un mensaje de texto, y desde ese momento ya no se supo más.

Comunicación

La familia de la hoy desaparecida ha marcado de forma insistente al teléfono celular de Leydi, pero no responde llamadas ni mensajes. Intentaron buscar a Pedro para saber cuál es el paradero de su exesposa, pero no lograron tener respuesta.

Ante su desaparición, los seres queridos de la fémina y amigos, se reunirán hoy a las 17:00 horas en el Deportivo de Leyva Solano para seguir en la búsqueda de la madre de familia, de quien no hay rastro.