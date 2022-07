En llamada al 911, reportaron explosivos en el Poder Judicial en Culiacán

Sinaloa.- El secretario de seguridad del estado, Cristóbal Castañeda, dijo que están revisando las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en Culiacán, ante la presunta alarma de habían dejado explosivos.

El mandatario explicó que fue mediante una llamada al 911 que se reportó que habían explosivos en un contenedor de basura en el cuál se dejó una carta.

"Se tomaron las medidas preventivas de evacuar el edificio se esta realizando una revisión es una sola llamada la que se recibido no se puede descartar".

Te recomendamos leer:

Reiteró que están revisando las instalaciones del edificio en las cuales hasta el momento no se ha encontrado nada. Reiteró, que se encuentra personal militar con equipo especializado así como personal de Policía estatal y hasta que no se termine la revisión no podrán saber que sucedió.