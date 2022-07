Encuentran a un hombre en estado de descomposición en Ranchito de los Gaxiola, Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- En el Río Mocorito, cerca de unas lejanas parcelas, pertenecientes a la comunidad de Ranchito de los Gaxiola, comunidad perteneciente a Mocorito, se encontró a un hombre sin vida, entre el monte y frondosos árboles, estaba el cuerpo, que al parecer ya tenía algunos días en el lugar.

Fue este día que elementos policiales se dieron a la tarea de buscar el cuerpo, después de ser alertados, y luego de una extensa búsqueda, se dio con el paradero del fallecido, que apenas se podía observar entre en alto monte que crece junto al río, por lo que de manera extraoficial se comentó que al parecer esta persona fue arrastrada por el agua.

Es importante señalar que hasta el momento no se ha logrado obtener información de la persona encontrada, sin embargo, se logró notar que se trata de un hombre de tez morena, que portaba un pantalón azul, mezclilla, zapatos de trabajo negros y una camisa negra, y al momento de ser localizado se puedo notar que ya tenía algunos días en el lugar.

Un lugareño comentó que había un reporte de búsqueda, de una persona desaparecida desde el día lunes, cuando este salió de su hogar de madrugada, rumbo a la cabecera municipal y ya no regresó, no obstante, debido al estado del cuerpo no ha sido posible identificarlo.

Cabe destacar que habitantes de la comunidad se dieron cita en el sitio, con el objetivo de tratar de reconocer el cuerpo, y pese a los intentos hechos, no lo lograron obtener mayores datos de la víctima.

Al punto llegaron elementos de la Policía Municipal, que se encargaron de acordonar el área, así como peritos y la Policía de Investigación que hicieron las diligencias correspondientes. Mientras que una casa funeraria fue la encargada de levantar el cuerpo para continuar con el proceso correspondiente.