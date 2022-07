Localizan sin vida a Leydi Yaravi, la madre que buscaban en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Una vecina de Gabriel Leyva Solano, de nombre Leydi Yaravi "N", que fue reportada como desaparecida desde el pasado martes, fue localizada esta tarde sin vida en un canal que se ubica por el lateral de la calle 9, cerca de la colonia 24 de Febrero, en la comisaría en mención.

El cuerpo quedó tirado entre un predio agrícola y un dren, por la calle 9, a unos metros de una gasolinera.

Agentes policiales acordonaron la zona y se pidió la presencia de los elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La madre de familia de 33 años fue vista por última vez el 19 de julio del presente año a las 23:30 horas en su domicilio, y se tuvo comunicación con ella pasadas las 05:00 horas al enviar un mensaje a su hija mayor y desde entonces no se sabía de ella.

De forma extraoficial trascendió que la joven madre estaba en su casa ya en pijama, porque procedería a acostarse, cuando minutos antes de la medianoche llegó su pareja sentimental, a quien identifican como Pedro, al parecer de 25 años de edad.

De acuerdo con una testigo, el joven la amenazaba, atacaba y violentaba físicamente, causas por las que en diciembre del año pasado Leydi decidió poner fin a su relación, pero era acosada y hostigada por Pedro.

La noche del martes le marcó y llegó a su casa, y al parecer se la llevó en un carro, horas después envió un mensaje donde avisó que estaba siendo agredida.

“Hey aquí me trae en un carro, me anda pegando, no sé de qué es capaz”, habría escrito en un mensaje de texto, y desde ese momento ya no se supo más.

Comunicación

La familia de Leydi Yaravi le había marcado de forma insistente al teléfono celular, pero no respondía llamadas ni mensajes.

Intentaron buscar a Pedro para saber cuál es el paradero de su exesposa, pero no lograron tener respuesta.