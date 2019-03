Pérdidas materiales deja un fuerte choque en la colonia Cuauhtémoc

Guamúchil, Sinaloa.- Un aparatoso accidente tipo choque entre dos vehículos dejó un saldo de cuantiosas pérdidas materiales en un cruce de calles de la colonia Cuauhtémoc, en la ciudad de Guamúchil.

Alrededor de las 16:00 horas, un automóvil de la marca Volkswagen, línea Jetta, de color gris, con placas de circulación VTD-23-96, conducido por el señor Mario Antonio "N", circulaba de oriente a poniente sobre la calle Cuauhtémoc; mientras que por la avenida Vicente Guerrero, de sur a norte, iba una unidad de la marca Nissan, línea Sentra, de color dorado, con matrícula VKC-705-A, que manejaba el señor Octavio "N".

Con serios daños quedó el automóvil Nissan, línea Sentra, tras el choque / Fotografía: EL DEBATE

Trascendió que, de acuerdo con la información recabada, el conductor del automóvil Sentra no realizó el alto total al llegar al cruce con la calle Cuauhtémoc, por lo que terminó por recibir el impacto del vehículo Jetta, hecho que movilizó inmediatamente a socorristas de la Cruz Roja, pues el señor Mario Antonio resultó con un golpe leve en la cabeza, situación que no pasó a mayores ya que no requirió ser hospitalizado; por otra parte, el automóvil Sentra terminó por chocar contra una malla de un lote baldío.

Agentes de Tránsito Municipal solicitaron el servició de grúas para remolcar los autos a una pensión vehicular y, asimismo, estuvieron recabando la información necesaria para así deslindar responsabilidades.