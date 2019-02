Abogados rechazan prisión preventiva

El principio de presunción de inocencia y otras garantías podrían verse violentadas con la adición de nueve supuestos más al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, esto debido a la reforma constitucional al artículo 19, aprobada recientemente en la Cámara de Diputados federal, así lo explicó Francisco Burgoa en entrevista para EL DEBATE, abogado constitucionalista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El letrado profundizó además que, a pesar de la innegable crisis de seguridad que se vive en el país, la prisión preventiva debe tratarse de una decisión extraordinaria para seguir garantizando los derechos de cada individuo:

Y agregó: «Nos guste o no, todos tenemos derecho a que se nos presuma nuestra inocencia», insistió el abogado.

Manifestó el especialista de la máxima casa de estudios que añadir más delitos a la lista que ya se encontraba vigente supondría igualmente una afectación al nuevo sistema de justicia: «Ampliar el catálogo de delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa puede ser contraproducente para nuestro sistema de justicia penal y para los derechos humanos, que tanto nos ha costado que se nos respete y se nos proteja», refirió.

Burgoa apuntó también a la necesidad de enfocarse en el trabajo de las autoridades procuradoras de justicia, pues la solución para reducir la criminalidad no va de la mano con la reforma aplicada, más bien se tendría que trabajar en mejorar aptitudes y capacidades adecuadas al sistema de justicia penal actual: «Lo que necesitamos hacer es capacitar y fortalecer el trabajo de los ministerios públicos, de las fiscalías y de los jueces, pero no considero que ampliar el catálogo de delitos para este caso sea la solución para inhibir la comisión de delitos», sostuvo.

En este tenor, el abogado constitucionalista consideró que la culpabilidad solo puede ser determinada a través de una sentencia que dicte un juez.

A pesar de ser la culpa una cualidad dictaminada específicamente por un juez, planteó el concepto de presunto culpable, que —consideró— podría presentarse mediante la aplicación de esta alternativa. Además, destacó que hacer uso de la prisión preventiva es una forma de que se convierta en una especie de prisión sin condena.

En cuanto a organización penitenciaria, hizo hincapié en que aquellos individuos ingresados mediante la prisión preventiva oficiosa deben permanecer en lugares que «deben ser totalmente distintos al de aquellos en que se encuentran las personas en proceso o ya purgando su pena (sentenciados)», acusó.

Hablando de infraestructura —lo cual también se ve comprometido al suponer el aumento de detenciones y población que involucra esta medida—, lanzó una interrogante con estas consideraciones: «¿Acaso contamos con muchos lugares para que ahí se mande a las personas “presuntas culpables”?», cuestionó.

En última instancia, en su opinión final, para este tema recordó la expectativa que surge en los congresos locales, pues la aprobación y el aval de esta reforma se requerirá para que el Poder Ejecutivo promulgue esta premisa finalmente: «No considero que se llenen las cárceles con personas que presuntamente hayan cometido este tipo de delitos, esto una vez de la entrada en vigor de la reforma constitucional que sigue en curso en las legislaturas locales», finalizó.

Por su parte, Ricardo Beltrán, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), se decantó por los mecanismos de justicia apropiados para los ilícitos considerados como más agudos: «Siempre hemos pugnado por que se apliquen castigos ejemplares a delitos graves que determina la ley en contra de la seguridad de la nación, del libre desarrollo de la personalidad o de la salud», aseveró.

Aun así, añadió que en esta decisión a los diputados «les faltó hacer algunas consideraciones».

Detalló, pues, que el reforzamiento por parte de la autoridad no se debió reflejar en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, si no en el sistema, el cual calificó de endeble y faltante de medios requeridos:

El sistema no está funcionando, y no porque sea malo, sino porque no se le están dando los recursos necesarios», reiteró.