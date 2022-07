Aprueba Congreso de Sinaloa reformas a la ley de la ASE para el combate a la corrupción

Culiacán, Sinaloa.- Por unanimidad, el Pleno aprobó reformas y adiciones a la Ley de la Auditoría Superior del Estado y la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, que ordena acortar de presentación y revisión de las cuentas públicas, que viene a culminar con el desfase de dos años que diluía las responsabilidades de los servidores públicos, se crea el buzón digital y la auditoría forense para detectar actos de corrupción e impunidad en detrimento del erario público.

También se robustece la facultad que tiene la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política para instruir auditorías especificas cuando se determine.

El diputado Sergio Mario Arredondo Salas, presidente de la Comisión de Fiscalización señaló en tribuna que estas reformas se van a convertir en un aporte a la agenda de transparencia y rendición de cuentas, porque actualmente sigue persistiendo la molestia ciudadana en el manejo de los recursos público, la falta de profesionalismo, corrupción e impunidad, en presuntos actos de desvio de recursos por parte de funcionarios públicos.

Reformas

Las cuentas públicas deberán presentarse a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente, y no a más tardar el 30 de abril, como está actualmente establecido, aunque se establece la posibilidad de una prórroga hasta esta última fecha.

La entrega del Informe General e Informes Individuales de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas por parte de la ASE al Congreso del Estado será a más tardar el 31 de agosto del año de la presentación de las Cuentas Públicas, y no al 20 de febrero del año siguiente, como está establecido actualmente.

La ASE enviará a las entidades fiscalizadas el correspondiente informe individual que contenga las acciones y recomendaciones a más tardar dentro de un plazo de 8 días naturales siguientes a cuando se haya entregado al Congreso del Estado (en lugar de los 10 días naturales hoy establecidos) y dichas entidades deberán presentar la información y consideraciones pertinentes en un plazo de hasta 20 días naturales (en lugar de los hasta 30 días hábiles establecidos actualmente).

Se establece que la comparecencia de la titular de la Auditoría Superior del Estado deberá darse en un plazo no mayor a 20 días hábiles y no menor a 10 días naturales posteriores a la presentación de los informes (el plazo actual es no mayor a 30 días naturales y no menor a 20 días naturales).

La ASE deberá hacer un pronunciamiento respecto a las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de su recepción (el plazo vigente es de 120 días hábiles), y emitirá un informe final integral sobre el estado que guardan las solventaciones y entregarlo a la Comisión de Fiscalización a más tardar el 01 de noviembre del año de la presentación de la Cuenta Pública.

La aprobación de los dictámenes sobre los informes presentados por la ASE deberán ser aprobados por el Pleno a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación (y no del 31 de octubre del año siguiente, como está actualmente establecido).