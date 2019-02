Diputado denuncia violencia política dentro de Morena

Culiacán, Sinaloa.- Al considerarse víctima de violencia política, el diputado local por Morena Jesús Palestino Carrera interpuso una denuncia en contra de la lideresa de su bancada y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, ante la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

El legislador morenista precisó que la denuncia fue interpuesta el pasado 10 de enero y no pretendía hacerla pública; sin embargo, los documentos salieron a luz a través de las redes sociales, por lo que aseguró que su correo electrónico fue hackeado.

Asimismo, declaró que la diputada Domínguez Nava subestimó su madurez política y no creyó que fuera a intervenir en los estatutos del partido para denunciar el hecho de haber sido sacado de una reunión de la bancada cuando se discutía la definición del Presupuesto Estatal para el ejercicio fiscal del 2019.

Palestino Carrera agregó que la presidenta de la Jucopo está enterada del caso y que después de dicha denuncia ha tenido buena relación con ella.

No hay notificación

Por su parte, Graciela Domínguez expresó que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena no le ha notificado sobre ninguna denuncia, por lo que desconoce el proceso.

A su vez, se pronunció respetuosa de cualquier libertad de expresión o acción de sus compañeros legisladores; sin embargo, aclaró que el diputado Palestino Carrera ha estado presente en todas las reuniones del grupo parlamentario sin excepción y nunca se le ha negado participar dentro de la bancada.

Así surgió la polémica sobre la denuncia

Desde este fin de semana ha circulado en redes sociales un documento que evidencia la denuncia interpuesta por el diputado Jesús Palestino en contra de Graciela Domínguez por violencia política ante el CEN de Morena.

El texto detalla que a consideración del diputado la presidenta de la Jucopo ha estado violentando sus derechos políticos, por oponerse a ciertas decisiones de la bancada, sobre todo en las relacionadas con el presupuesto del estado.

En tal denuncia se involucra a los diputados de Morena Fernando Mascareño y María Victoria Sánchez como testigos testimoniales de los sucedido y un audio de la legisladora Francisca Abelló Jordá, en donde pide que se demande ante el partido a nivel nacional a aquellos legisladores que no comparten la ideología o decisiones de la bancada.

¿Hay violencia política dentro de la bancada de Morena?

“Ella subestimó mi madurez y creyó que no lo haría”

“La denuncia está hecha hace un mes, pero la mandé por correo electrónico. Lamento mucho que hayan hackeado mi correo y la sacaron de ahí. Yo le comenté a ella que iba a hacer eso, y no la vi que se preocupara por nada, no le dio importancia; sin embargo, se me agotó la paciencia, ya era mucho. No puedo dar detalles de por qué puse la denuncia por cuestiones del proceso, pero no sé en qué proceso de encuentre, solo estamos esperando el llamado para comparecer”.

Jesús Palestino Carrera, diputado de Morena. Foto: El Debate

“No tengo ninguna notificación oficial”

“Yo me enteré por la prensa de lo que estaba sucediendo, no tengo ningún conocimiento oficial. De mi parte no hay ningún inconveniente con ninguno de mis compañeros, y no he tenido ninguna notificación formal ni por parte de él. Él está señalando algunas circunstancias que yo se lo dejo a la ciudadanía, que ellos deben opinar y evaluar cómo hemos estado haciendo nuestro trabajo. No considero que esté fallándole a la ciudadanía. Aquí lo importante son los resultados”.