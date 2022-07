Exige diputado de Sinaloa aplicar la ley al Químico Benítez, como se hizo con Estrada Ferreiro 

Culiacán, Sinaloa.- El diputado sin partido, Adolfo Beltrán Corrales pidió al Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa que se aplique la ley al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo "Químico" Benítez, al igual que al expresidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, debido a la compra millonaria de dos mil 139 luminarias, que se llega a la conclusión de que las cuentas no salen y de nada sirve aprobar reformas a la Auditoría Superior del Estado, porque lo único que sirven son para generar burla de los ciudadanos.

La queja del legislador provocó el enojo de la diputada Victoria Sánchez, que desde la tribuna externó su inconformidad por las expresiones, que, entre diversas expresiones de los diputados, Beltrán Corrales señaló que también se aplique la ley al exgobernador Mario López Valdez, a Quirino Ordaz Coppel o a cualquier exmandatario estatal, para hacer efectivo el combate a la corrupción.

Las 28 modificaciones que fueron aprobadas a la Ley de la Auditoría Superior y de la Ley Orgánica del Congreso del Estado serán letra muerta si no hay la exigencia de la aplicación de estas reformas.

Destacó que es lamentable el cúmulo de miles de observaciones que ha documentado la ASE que no han sido solventadas y lo triste, ratificó, "no pasa nada" a los servidores públicos responsables.

"La única gracia es que le llevemos las denuncias del exalcalde de Culiacán a la ASE, y las demás para cuando...ahí tenemos varias denuncias acumuladas del Químico Benítez, que no se cumple la ley y si no se pone orden, seriamos la burla para la sociedad, porque no se cumple la ley", puntualizó.