"No hay estrategias para combatir el delito de feminicidio": Oscar Loza en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El integrante de la Comisión de Derechos Humanos en Sinaloa, Oscar Loza Ochoa recalcó que no hay estrategias para combatir al delito de feminicidio ni a nivel nacional, ni estatal y que de nada ha servido la presencia de más patrullas de la policía, el ejército, ni la guardia nacional, ya que se han registrado 17 feminicidios en lo que va del año en el estado de Sinaloa.

Mencionó que el Gobierno del Estado a casi cumplir el año de gestión no se ha sentado a platicar y escuchar a la sociedad y no únicamente con los jefes de las corporaciones, ya que han demostrado que las reuniones con los especialistas de este tema no han dado buenos resultados.

“La convocatoria debe ser mayor, se deben de sentar con los sectores que tienen que hacer reclamos, las mujeres tienen mucho que decir, el comercio también y ni se digan las Comisiones de Derechos Humanos, todos tenemos algo que aportar y tienen que escucharnos”.

El también luchador social recalcó que las soluciones a los reclamos de los ciudadanos no salen de las oficinas y que por ello es necesario atender las propuestas de la sociedad para los diversos temas que acontecen en el estado.

Loza Ochoa comentó que desde la Secretaría de las Mujeres debe trabajar de manera integral en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) en la formación de los ciudadanos desde el kínder hasta el postgrado.

“Normalmente a la Sepyc no la involucramos en las actividades de prevención se le debe dar seguimiento en las escuelas de lo que se legisla en el Congreso del Estado y que todos los estudiantes estén enterados para que abone a su formación”, puntualizó.