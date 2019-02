Raúl Elenes aún es el dirigente de Morena en Sinaloa: IEES

Culiacán, Sinaloa.- La presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), Karla Gabriela Peraza Zazueta dio a conocer que hasta el momento Raúl Elenes, sigue siendo el dirigente de Morena en Sinaloa, pese a que desempeña el cargo de comisionado nacional de Conapesca.

Peraza Zazueta señaló que ese es un asunto del partido político, y como organismo solo, se tiene el oficio de ver quien es el dirigente y vigilar que lo que les llegue del dirigente en el estado será quien deba de firmar todos los documentos de dicho partido.

"El oficio que tenemos acá de representante nos avisan quienes son los representantes de Morena en el instituto, así como su dirigente y hasta el conocimiento que tengo sigue siendo el ingeniero Raul Elenes, de Morena en Sinaloa", expresó

Karla Gabriela Peraza Zazueta, presidenta del INE Foto: El Debate

Al ser cuestionada, sobre si la ley permite que un funcionario público permite que este al frente de un partido, dijo que el organismo es decir el IEES, solo se encarga de vigilar y firmar todos los documentos que salen del partido.

"Yo lo que tengo que atender como instituto electoral, lo que los estatutos dicen en los partidos políticos y mientras que no me presenten a mi otra cosa, yo debo hacer valer lo que a mi se me presente, es un tema que le corresponde en todo caso al partido político o hacer ver los cambios que deben de hacer y movimientos de su dirigencia"

Dijo que el ha sido quien ha estado haciendo llegar las promociones al instituto y hasta ahorita no se han presentado cambios, asimismo recordó que la militancia partidista es algo que anteriormente ya se ha pasado en otros partidos políticos.