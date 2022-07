Siempre he querido ser gobernador y no quito el dedo del renglón: Héctor Melesio Cuén Ojeda

Los Mochis, Sinaloa.- “siempre he querido ser gobernador y no quito el dedo del renglón”, afirmó ayer el presidente del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Entrevistado en el inicio de la jornada de afiliación emprendida por este instituto político, en donde fue acompañado por la diputada Elizabeth Chía y representantes del PAS en Ahome,

Cuén Ojeda dejó en claro este objetivo político siempre ha estado dentro de él, al asentar que siempre ha trabajado para merecerlo.

“Yo les comento a todos ustedes que estoy trabajando para ver la posibilidad de que cuando llegue el momento de quien sea sucesor del actual gobernador, estaré ahí presente, y desde luego estar en primer lugar de las preferencias de los sinaloenses. en el entendido de que no es así, desde luego no competiría. “Nosotros vamos a seguir trabajando, aqui no se trata de una persona, se trata de un proyecto, mucha gente no lo cree porque no trabajan así, pero en el PAS es diferente”.

Reveló que e partido Sinaloense se ha venido fortaleciendo. “Estamos muy contentos porque estamos transitando de 628 subcomites a 786, de tal manera que estamos consolidadndo aún más la estructura y esto nos a ayudando bastante y, junto con ello, tenemos muchos programas sociales que están impactando en una forma muy positiva entre la población”.

Insistió en que los avances que traen como instituto es porque trabajan durante todo el año, independienyemente de si hay o no elecciones.

“Es un trabajo permanente porque nos estamos preparando para la próxima elección y además en este momento nosotros ya declaramos nuestro apoyo a un posible candidato a la presidencia de la república que es Adán Augusto López Hernández, actual secretario de gobernación.

Cuestionado en torno a la polémica suscitada por quién tiene la Coordinación del PAS en el cabildo ahomense, Carlos Valle Saracho o Ramón Salmerón, Cuén Ojeda fue tajante al señalar que el coordinador es Ramón Salmerón.