Primer día de clases 2018; 200 mil alumnos se quedan en casa

Culiacán, Sin.- Alrededor de 200 mil alumnos inscritos en escuelas cuyos maestros pertenecen al SNTE 53 no tendrán clases este día, indicó Fernando Sandoval Ángulo.

El secretario general de la de la sección 53 aclaró que los maestros se presentarán en las aulas y cumplirán su jornada, esto solo para cumplir con su responsabilidad laboral, sin embargo los alumnos no recibirán clases.

Aulas vacías ante este paro de labores.

Esto se acordó en un compromiso realizado de parte del sindicato con los trabajadores.

"No habrá clases, no se atenderán, no se recibirán alumnos", resaltó.

¿Donde no habrá clases?

Ante la incertidumbre de padres de familia, de si habría clases o no, informó que desde el pasado miércoles se dio aviso a la población a través de cartulinas y carteles.

En ese sentido subrayó que en los Cendis, preescolares, primarias, secundarias, colegio de bachilleres, escuelas normales, ENES y centros de estudios de bachillerato no habrá clases, ya que el paro es a nivel estatal.

Emancipación del Pueblo, una de las escuelas que pertenecen al SNTE 53.

Sandoval Angulo expresó que esta forma de manifestarse se debe a una medida extrema por parte del sindicato, debido al rezago de pagos y a la lentitud de estos.

El secretario general hizo un llamado a los padres de familia a crear conciencia y solidaridad con los maestros, ya que son quienes atienden a sus hijos los 185 0 195 días según sea el calendario bajo el cual se rigen.

"El llamado es solidarizarse con los maestros que atienden a sus hijos, y que dan lo mejor de sí todos los días para formarlos", comentó en entrevista vía telefónica.

Lo que dice la Sepyc

Por su parte, el Secretario de Educación Pública y Cultura, José Enrique Villa Rivera, señaló que dar clases es la responsabilidad de cada maestro y deben hacer su trabajo por el que se les está pagando. Precisó que son 5 mil 849 escuelas de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) en todo el estado las que iniciarán clases hoy, con un total de 526 mil niños.

José Enrique Villa Rivera, secretario de la SEPyC.

Sin embargo, 200 mil alumnos no tendrán sus clases, como lo indicó el líder del SNTE 53 hasta el cierre de esta edición.

Ante las declaraciones del líder de la Sepyc, de que no hay ningún elemento a considerar para hacer suspensión de labores porque la administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel ha sido congruente con los docentes del estado al cubrir, de manera paulatina, adeudos, Sandoval Ángulo señaló que José Enrique Villa Rivera sabe que las razones sobran para iniciar el paro.

“Si él sabe que no las hay, no sé en qué estado de la República es secretario de Educación, porque él nos ha visto trabajar apoyando la política educativa que él dirige”, indicó.

El punto más crítico que exigen es el pago de la nómina extraordinaria.

Han pagado abonos

Sandoval Ángulo dijo que la respuesta de que no alcanza el dinero y no hay para pagar es circunstancial, y el punto más crítico que exigen es el pago de la nómina extraordinaria, donde están retenidos 3 mil cheques de compañeros de interinatos, con un monto de 60 millones de pesos.

Otra deuda que se arrastra es la Figlosnte de la sección, que actualmente se le deben 300 millones de pesos, por su parte el adeudo del Issstesin es de un monto de 400 millones de pesos, donde el gobierno retiene la cuota del trabajador, por lo que aseveró que el límite de los maestros es extremo, ya que en este año fueron prudentes, pero ya están en la angustia por eso la realización de este paro.

El líder del SNTE 53, explicó que reconocen el derecho a los niños a recibir educación, sin embargo también es un derecho consagrado que marca la constitución, de que cada trabajador debe tener un salario digno.