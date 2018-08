Los principales gastos en escuelas públicas y privadas

Sinaloa.- Las colegiaturas —que se supone no deberían ser obligatorias— representan una inversión de 500 a mil pesos por alumno en las escuelas públicas; mientras que en las escuelas privadas pueden exceder los 5 mil pesos de inscripción. En ambos casos —señalan—, la cuota tiene diferentes finalidades: desde el mantenimiento del plantel educativo, hasta el pago de material didáctico.

El regreso a clases representa uno de los momentos del año en que las madres y los padres de familia invierten más dinero, pues entre colegiatura, uniformes y útiles escolares se suma una alta cantidad de dinero que aumenta según el número de hijos en edad escolar. El mayor impacto lo tienen quienes envían a sus hijos e hijas a escuelas públicas.

Según un sondeo realizado por EL DEBATE en las ciudades de Culiacán y Los Mochis a 122 personas de zona centro, intermedia y periferia, la diferencia entre el regreso a clases en una escuela pública y privada puede variar hasta en 300 por ciento de inscripción, siendo esta última la más costosa.

Pago de festejos en los planteles, cuotas de mantenimiento y pago por material didáctico y uniformes son otras de las cosas por pagar en el regreso a clases. En este último punto, a pesar de que el gobierno estatal desde la administración anterior da apoyo de útiles escolares, hay quienes prefieren comprar aparte o se los piden hacer, pues la calidad de lo que otorga el gobierno no es la mejor. Si bien también entregan dos uniformes a cada estudiante de nivel básico en Sinaloa, hay quienes optan por comprar uniformes aparte, ya sea para tener extra o por la dificultad de tallas en los centros de distribución autorizados por Gobierno del Estado, aumentando la inversión inicial del periodo escolar.

Reutilizar

Para Jessica, madre de familia con un hijo de primaria y uno en preescolar, el regreso a clases no es tan pesado como consideran otras familias, pues señala que hay compras que se puede evitar. Por ejemplo —comentó la madre de los estudiantes—, si las mochilas o los tenis están en buen estado, los pueden seguir usando. «En la escuela no les exigen llevar zapatos, pueden llevar tenis», indicó.

También resaltó que, aparte de los dos uniformes que le otorga el gobierno, compró uno más a cada uno en una conocida tienda de Culiacán.

Baja calidad

En cuanto a María —otra madre de familia con un hijo en primaria—, señala que en estas vacaciones de verano aprovechó para comprar la lista de útiles escolares de acuerdo con el grado que cursa su hijo. En total fueron alrededor de mil 250 pesos, explicó la madre de familia, pues solamente la mochila tuvo un precio de 530 pesos, más útiles que ella consideró «de uso personal, como sacapuntas, juego geométrico, pero eso va incluido en los mil 250 pesos con todo y mochila», mencionó María.

Indicó que los útiles escolares que subsidia el gobierno no son de buena calidad y es preferible que los use en su casa para algunos ejercicios o tareas, pero no para llevarlos a la escuela de uso diario, pues se podrían desbaratar.

Los uniformes donados por el gobierno los usa el hijo de María; sin embargo, tuvo que comprar zapatos escolares (choclos), los cuales tuvieron un valor de 630 pesos, un uniforme de educación física con valor de 250 pesos y ropa interior y calcetines, con 150 pesos.

Tarifas

Lo anterior se suma a otras cuotas que se piden tanto en escuelas públicas como privadas, por ejemplo lo que pagan cuando hay festejos como la posada, el Día del Niño, Día de la Madres, entre otros, pues en las escuelas públicas piden de 0 a 500 pesos para estos eventos. En las escuelas privadas no suelen pedir dinero para estos festejos, pues se incluyen en la colegiatura inicial, la cual es más elevada que la de las escuelas públicas, en las que la cuota de inscripción oscila entre 500 a mil pesos en un 33.6 por ciento de quienes respondieron el sondeo de EL DEBATE; mientras que en escuelas privadas el 40 por ciento respondió que paga más de 5 mil pesos, de ahí que se incluya el pago por los festejos en un solo pago.

Para el material didáctico, el monto que el 40.1 por ciento de quienes respondieron en el sondeo de esta casa editorial paga es de 500 a mil pesos. En un caso diferente, las escuelas privadas estuvieron divididas en dos grupos: el 33.3 por ciento dijo pagar de mil a mil 500 pesos por material didáctico, el mismo porcentaje (33 por ciento) que dijo pagar más de 5 mil por esta misma razón.

Mientras que en cuotas de mantenimiento (pintura, reparación de baños, aires acondicionados, entre otros), en las escuelas públicas pagan menos de 500 pesos en el ciclo escolar, según el 56 por ciento de quienes participaron en el sondeo; mientras que en escuelas privadas este apoyo va de 500 a mil pesos en un 33.3 por ciento de entrevistados y entrevistadas.

En el caso de las escuelas privadas que señalaron no gastar en festejos, así como que la inversión en mantenimiento no es alta, es porque se les da a conocer qué porcentaje de la inscripción va destinado a cada uno de estos rubros, evitando así que se hagan varios pagos al englobar en una cuota las necesidades de las escuelas.