Piden regular servicios públicos en zona centro

Sinaloa.- De regular calificaron los habitantes de Culiacán y de Ahome los servicios básicos que están asociados a las condiciones de vida de la población y de los niños y las niñas en particular, de acuerdo con un estudio realizado por periódico EL DEBATE.

Se le preguntó a los ciudadanos mayores de edad sobre la situación que guardan los servicios, como mantenimiento de parques y jardines, de áreas deportivas de la colonia o de la comunidad en la que viven; de las calles, de alumbrado público, de drenaje pluvial y sanitario; así como de la recolección de basura. En primer lugar, los habitantes consultados de ambos municipios destacaron que el mantenimiento de parques y jardines es regular. En la zona centro de Culiacán, 29.73 por ciento dijo que es regular, y el 38.89 en la periferia opinó lo mismo, aunque el 40 por ciento de la zona rural lo consideró como bueno. En el centro de Ahome, por su parte, el 50 por ciento señaló que no hay parques y jardines. En la periferia y el sector rural del municipio lo calificaron como bueno y regular, en 30.43 y 41.18, respectivamente.

En cuanto al mantenimiento a las áreas deportivas de ambos municipios, los ciudadanos radicados en el centro de Culiacán respondieron que no existen este tipo de lugares, con 32.43 por ciento. En la periferia dijeron que era regular, con 33.33; y 50 por ciento de los consultados en el sector rural dijo que era bueno. En Ahome, en la zona centro predominó la respuesta de que no hay áreas deportivas, con 50 por ciento. En la periferia también un 32.61 respondió que no hay; mientras que el 34.78 por ciento dijo que era bueno.

Cuestionados sobre el mantenimiento de calles, en Culiacán el 26.55 respondió que era bueno, pero el mismo porcentaje respondió que era muy malo. En Ahome, bueno y regular fueron las respuestas que predominaron.

En cuanto al mantenimiento de alumbrado público, casi cuatro de cada diez culiacanenses calificaron de bueno y regular el servicio. Mientras que casi un 50 por ciento de los mochitenses afirmó que este servicio es bueno.

Por su parte, en cuanto al mantenimiento del drenaje pluvial, los habitantes de ambos municipios destacaron que es bueno, principalmente los de Culiacán, quienes casi seis de cada diez personas destacaron dicha afirmación.

De la misma forma calificaron el drenaje sanitario de las colonias o de las comunidades, pero con un mayor convencimiento del servicio público. En la misma capital, siete de cada diez personas sostuvo tal aseveración; mientras que en Los Mochis fue casi un 50 por ciento de los habitantes.

En el renglón de la recolección de basura, uno de los servicios más demandados, los habitantes coincidieron en que el camión recolector de basura pasa tres veces por semana. Llama la atención que la mayoría de los ahomenses entrevistados, con un 92 por ciento, lo destacó. Lo que pudiera suponer que el servicio cubre las expectativas de la población.

Cumple las expectativas

Juan Carlos Meza, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Sinaloa, habló a título personal al destacar que el servicio de la recolección de basura ha sido bueno, pero matizó que habrá zonas de la ciudad donde hay deficiencias: «En la experiencia propia veo que el servicio de recolección de basura funciona y cumple con las expectativas, y no hay problemas en ese sentido».

Explicó que los problemas de los servicios públicos no son nuevos, sino que vienen desde hace mucho tiempo, tales como las inundaciones y los problemas que ocasionan en las calles, como los baches. En ese sentido, expresó que eso se debe a la falta de drenaje pluvial y de infraestructura.

En suma, destacó que no se puede decir que todo está bien o que todo está mal: «Hay zonas que sí, que se pueden mejorar; hay servicios que se pudieran organizar mejor. En general, los servicios aquí en Culiacán han cumplido con las expectativas de la población en general».

Gloria Anna Gutiérrez, presidenta del Colegio de Arquitectos del Norte de Sinaloa, señaló que el drenaje pluvial sigue siendo un problemas en algunos sectores de la ciudad: «En cuanto llueve, ya no puede meter el carro. Todavía hay partes muy vulnerables».

En el tema del mantenimiento de parques y jardines y áreas verdes en colonias, la representante de los arquitectos en el norte de Sinaloa subrayó que hay avances importantes en este rubro. Ya ven áreas verdes que son arregladas para la comunidad e inclusive se ve que les ponen juegos, área de gimnasio, «y en ese aspecto sí he visto mejoras, pero todavía hay otros que están arrumbados».

Gutiérrez señaló que el alumbrado público es otra área a la que todavía le hace falta mayor mantenimiento, ya que existen áreas oscuras donde no hay alumbrado público.

En suma, calificó que sí observa que están trabajando, pero todavía existen deficiencias.

Salvador Alvarado

Implan ubica espacio para áreas verdes

«En el Implan tenemos detectados los espacios que tienen necesidades y cuáles son los principales en cada uno de ellos. Anteriormente se han venido haciendo unos recorridos para detectar en qué zonas existen necesidades de parques y áreas verdes en el municipio de Salvador Alvarado, y hemos detectado que existen muchas zonas, a las cuales les hacen falta un lugar de esparcimiento», expresó Aarón Meza Ramírez. Además, comentó que tienen un buen tiempo que los fraccionamiento o asentamientos nuevos siempre tienen definidas las áreas verdes que tendrán, donde pondrán juegos y espacios para esparcimiento de la ciudadanía, la cuál será la beneficiada, y la mayoría de estas áreas son donadas al municipio para que pueda tener un parque o un lugar para convivencia. Las áreas que el Instituto Municipal de Planeación ha identificado que tienen potencial para ser rescatadas son camellones centrales que se encuentran en varias avenidas de la ciudad y tienen un buen espacio, como del bulevar Morelos, que será recuperado con áreas de convivencia en los próximos meses. También en la colonia Laureles hay espacios que se pueden recuperar, en la colonia Fovissste, La Gloria, donde están destinados el lugar, pero no se han ejecutado los proyectos de recuperación con juegos de equipo social para disminuir la violencia. Asimismo, indicó que actualmente el área de obras públicas del municipio se está encargando de mantener el alumbrado público en la ciudad, ya que con las lluvias muchas de las lámparas se han dañado; sin embargo, se ha dado a conocer que el mantenimiento ha sido costoso porque, cada vez que llueve, aparecen más necesidades en el alumbrado público, por ello el presidente Carlo Mario Ortíz Sánchez dio a conocer que entrarán en un proyecto para sustituir todo el alumbrado público del municipio, el cual será en partes y por un largo tiempo, pero se hará.

Guasave

Servicios públicos, sin atención por autoridades

El servicio de alumbrado público es uno de los más criticados y denunciados en el municipio debido a que son muchos los sectores de la ciudad y las comunidades que se quedan a oscuras porque las luminarias no funcionan, incluyendo las lámparas led que fueron adquiridas durante la administración de Armando Leyson Castro y que prometían solucionar los problemas de oscuridad y hasta generar un ahorro que permitiría que la inversión millonaria realizada se costeara sola. Sin embargo, al pasar el tiempo, ni las lámparas se encuentran funcionales ni el ahorro de energía se ha hecho palpable.

El pésimo estado de las calles es otro de los problemas eternos en Guasave, pues el concreto del primer cuadro de la ciudad se encuentra completamente obsoleto, y desde hace muchos años cumplió su vida útil. A pesar de esto, la dirección de Obras y Servicios Públicos señaló que no se tiene recursos suficientes para iniciar la colocación de concreto nuevo, por lo que se implementó una campaña de calafateo, que, a decir de la misma ciudadanía, de nada ha servido, pues con eso no se tapan los cientos de hoyos que hay en toda la ciudad. En las comunidades, la situación se vuelve peor, pues son muy pocas las calles que cuentan con pavimento, y a las de terracería tienen años sin darles ningún tipo de mantenimiento, por lo que los baches y los hoyos ya son parte de las rúas. Y si llueve, la situación se sale de control, pues las calles quedan completamente intransitables por los grandes charcos que se generan y por el lodo, que tarda varios días en secarse.

Mazatlán

Deficiente servicio de recolección de basura

El servicio de recolección de basura en Mazatlán se ha vuelto deficiente en las últimas semanas. Habitantes del Infonavit Playas, El Conchi, Jabalíes, por citar algunas, han mostrado su inconformidad porque el camión recolector no pasa a tiempo, y la acumulación genera contaminación y mala imagen. Incluso, la zona turística no queda exenta de este problema. El departamento de Servicios Públicos, a cargo de Miguel Pérez, echó mano de la contratación de camiones externos a la dirección para regularizar el servicio; sin embargo, el problema persiste. De los 44 recolectores que tiene el departamento, tres no funcionan y ochos son de modelo antiguo.