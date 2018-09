Participa Rector en encuentro con los próximos subsecretarios de Hacienda y de Educación Superior

Sinaloa.- El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Juan Eulogio Guerra Liera, se reunió con quienes ocuparán los cargos de Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Esquivel Hernández, y de Subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, para intensificar gestiones que permitan un adecuado cierre de año.

En las instalaciones de El Colegio de la Frontera Norte se llevó a cabo este encuentro entre los futuros funcionarios federales y rectores de las universidades con graves problemas financieros, donde Esquivel Hernández manifestó su disposición a empujar para que las actuales autoridades de Hacienda destraben los convenios que permita a las universidades contar con los montos que requieren para cerrar el año.

Foto: El Debate

“Se vieron avances al estar con quien va a asumir la Subsecretaría de Egresos, se planteó la necesidad de aprobar los convenios, que ya hay un estudio que se hizo con el doctor Rodolfo Tuirán y Otto Granados, Subsecretario y Secretario de Educación, que nos permite no sólo tener los montos que requieren las universidades para el cierre, sino que van inmersos una serie de compromisos que, de hacerlo, va a permitir que las universidades sean más eficientes en el uso de los recursos y en la calidad de la educación que se imparte”, dijo.

Señaló que hoy queda claro que quien asumirá el cargo de Subsecretario de Egresos coincide con la necesidad de la firma de ese convenio y se libere el recurso para el cierre de año de esas 10 instituciones, lo que verán de manera coordinada las autoridades salientes y las entrantes.

Guerra Liera consideró que en esta ruta de gestiones es muy importante las reuniones de las universidades con sus gobernadores, y en el caso de la UAS el próximo martes a las 18:00 horas lo recibirá el Gobernador Quirino Ordaz Coppel para comentar y solicitarle su intervención para que la Universidad pueda recibir los recursos y cerrar adecuadamente el año.

Opinó que la mayoría de las universidades han alcanzado un nivel de madurez que se refleja en sus indicadores, en la calidad de su educación, en incorporarse en diferentes mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas y les preocupa mantener un capital que han ganado y que muy fácilmente se puede esfumar que es el capital social, que se traduce en el reconocimiento que la sociedad le da a la institución.

Foto: El Debate

“En este sentido fuimos claros, planteamos que no era la idea ni asustar ni amenazar con salir a la calle pero que sí nos preocupaba que si no nos habilitaban como contactos reales de gestión, de obtener resultados, pues prácticamente las universidades más allá de la voluntad del rector en turno, estarían en riesgo de no ser un factor de estabilidad y gobernabilidad y estaría un clima propicio para que estas instituciones pudieran atender todo, menos el compromiso social”, expresó.

En esta reunión el Rector de la UAS planteó puntualmente que la primera meta es garantizar cómo cerrar el año y una vez logrado esto, sentarse universidades y autoridades de la SEP y Hacienda a revisar lo que se deba revisar, cambiar y reestructurar, para tener plena armonía con las autoridades y por convicción de mejorar la educación.

Sobre la postura del próximo Subsecretario de Egresos, Guerra Liera consideró que “entendió la preocupación de los rectores y el compromiso tan fuerte que se viene” y que a las universidades les interesa iniciar el trabajo con el nuevo Gobierno con una universidad estable que se sume de inmediato a esa cuarta transformación, sin estar distraídos en temas domésticos como son la falta de recursos, retraso en el pago de quincenas, el no pago de aguinaldo, entre otros aspectos.

Esto, agregó el Rector, da cierta tranquilidad, se ve disposición tanto del próximo Subsecretario de Educación Superior como Subsecretario de Hacienda, por lo que espera que se refleje en una solución rápida.

En la reunión estuvo presente también quien será el próximo Subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, además de los rectores de las universidades autónomas del Estado de México, del Estado de Morelos (UAEM), de Nayarit (UAN), de Zacatecas (UAZ), así como de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), de la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y de la Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

Llegaron los recursos federales a la UAS para el pago de la quincena

El Rector Juan Eulogio Guerra Liera informó que este viernes por la mañana se recibieron los recursos correspondientes al mes de septiembre de parte del Gobierno Federal, luego de gestiones ante la Secretaría de Educación Pública.

“Recibimos el apoyo del doctor Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Superior, hicimos la gestión con él, respondió inmediatamente, le estamos muy agradecidos y ahora estamos esperando que triangule a Gobierno del Estado y llegue a la Universidad, ya se trabaja en el aspecto técnico (…) estamos haciendo todo el esfuerzo para pagar hoy viernes”, señaló.