Pocas expectativas tiene el sector ribereño de la pesca

Escuinapa, Sinaloa.- Las desfavorables condiciones climáticas, sumadas al furtivismo que prevalece en los sistemas lagunares de la región, hacen que el sector ribereño de la pesca no tenga buenas expectativas respecto a la temporada de camarón.

Lea también: Inicia la temporada de pesca en las presas regionales

Jorge García Santos, presidente de la Confederación de Cooperativas del Sur de Sinaloa, dijo que las malas condiciones climatológicas han sido un factor para que el camarón no se reprodujera durante estos meses de veda, por lo que las expectativas no son buenas.

Además, la falta de lluvia y la salinidad del agua han determinado la poca crianza del crustáceo. “(La expectativa) no es muy buena”, dijo, “porque no hay camarón por falta de agua, y por muchas cosas.

Malas condiciones

El agua está muy salada y muy caliente, y el camarón no tiene las condiciones para procrear. No llovió mucho, hasta hace días”, explicó.

La poca vigilancia en marismas nacionales ante pescadores furtivos ha hecho que este marisco desaparezca, agregó García Santos.

El año pasado se obtuvo el reporte de alrededor de 70 toneladas de camarón. La cooperativa que se encuentra en Palmillas fue la que reportó la captura de 40 toneladas del total en el municipio.

Especificó que en años anteriores, hasta las 900 toneladas se han capturado del crustáceo.

“El camarón es muy noble, lo que pasa es que no está en las condiciones idóneas porque no hay mucha agua, no hay profundidad en los sistemas de lagunas. El camarón se va porque están muy azolvadas las marismas y falta de lluvia, y muchos factores se juntan.”

Las fechas

El 18 de septiembre se abre la veda del camarón. Todavía no se ha publicado en el Diario Oficial, pero ya se firmó la minuta y esa es la fecha en que se quedó, refirió el líder pesquero.

La veda del camarón inició en marzo, por lo que más de mil 200 pescadores adheridos a las 12 cooperativas están sin laborar.

En recientes semanas se aplicó un programa de empleo temporal.