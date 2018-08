Roberto Cruz propone ampliar programa de uniformes y útiles

Culiacán, Sinaloa.- Esta mañana el diputado Roberto Cruz “El Güero”, presentó ante oficialía de partes del H. Congreso del Estado de Sinaloa, una iniciativa que busca ampliar el programa de uniformes y útiles escolares gratuitos desde el kínder hasta la preparatoria en escuelas públicas, con el que busca extender el apoyo a alrededor de 120 mil estudiantes de bachillerato público.

En el marco de la exposición de motivos de la iniciativa, Cruz Castro recordó los lamentables hechos que el Gobierno de Sinaloa emprendió contra la niñez del Estado al recortar el programa, lo que afectó la economía familiar y las fuentes de empleos creadas; de igual forma narró la cruzada ciudadana que asumieron para la defensa de los menores de parte de sus padres, madres solteras, maestros, sector textil y que culminó con la presentación masiva de más de ocho mil amparos, en un hecho inédito, donde miles de personas se involucraron valientemente para defender los derechos de nuestras niñas y niños. “…a todos ellos es a quienes realmente debe agradecerse”, dijo el diputado.

“El Güero” detalló y justificó las razones para ampliar el programa hasta la preparatoria, expresó que el ajuste presupuestal es mínimo contra el beneficio que esto retribuirá, además de ser un nivel “más caro” debido a talleres y materias que exigen más recursos, también habló sobre la necesidad económica que les obliga abandonar sus estudios y la vulnerabilidad de los jóvenes frente al crimen organizado que busca reclutarles, incluso comentó que son objeto de sacrificio por parte de sus padres al no poder cubrir los gastos familiares.

Diputado Roberto Cruz, llamó a esta iniciativa la continuación de esta cruzada ciudadana.

“Sin importar si soy o no diputado, si soy o no miembro de un partido político no voy a descansar hasta que esta Cruzada Ciudadana logre elevar a rango constitucional este importante programa y que se haga realidad este bonito e importante proyecto de cubrir en su totalidad este programa social, productivo y de inversión pública educativa para que todos nuestros niños, niñas y jóvenes desde kínder hasta concluir la prepa en los 18 municipios del Estado” expuso.

“Las familias, la niñez y la juventud de Sinaloa NO están solas, somos muchos los miles que en estos meses nos hemos sumado a esta Cruzada Ciudadana por los uniformes escolares. ¡Esto apenas comienza!, finalizó.