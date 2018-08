En Sinaloa no hay reportes de niños robados

Culiacán Sinaloa, a 30 de agosto del 2018.- En lo que va de 2018, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha registrado casos derivados de lo que comúnmente se refiere a robo de menores, como se advierte desde hace algunos días en trascendidos en redes sociales y algunos medios de comunicación.

Este Órgano Autónomo Constitucional informa que, del 1 de enero al 29 de agosto de 2018, se han recibido denuncias por la supuesta privación ilegal de la libertad de 68 niños, niñas y adolescentes de entre 1 y 15 años de edad.



Derivado de actos de investigación por parte de la propia Fiscalía General del Estado, fueron localizados 59 de ellos, mientras que 9 se mantienen en el estatus de no localizados.

De los 68 menores desaparecidos de entre 1 y 15 años de edad, 28 de ellos calificaron para activar Alerta Amber, de las que 3 siguen activas, con la certeza de que están con algún familiar y sin riesgo en su integridad física.

Marlén Medina López, coordinadora de la Unidad especializada en violencia contra las mujeres, la familia y grupos en situación de vulnerabilidad, afirmó que hasta el momento ningún padre de familia ha solicitado ayuda a la autoridad, ante los mensajes virales sobre personas y/o vehículos identificados en la extracción o intento de llevarse a un infante.

En Sinaloa no hay robo de niños, hay problemas de custodia con los niños y las niñas, donde los padres están generando conflictos y hemos activado algunas alertas amber derivado de esas problemáticas familiares, en las cuales hay un riesgo inminente hacia los niños y las niñas…

…han desaparecido adolescentes, pero han sido voluntarias, esos adolescentes lo que ha sucedido es que han desaparecido de sus hogares derivado de un conflicto que tienen en su casa, hay problemas familiares y buscan irse y alejarse de ellos”, explicó.

Dijo que principalmente los niños más pequeños nunca deben permanecer sin supervisión de un adulto, puesto a que son vulnerables e incapaces de prever o defenderse ante una situación de riesgo.

“Todos y todas somos responsables de nuestros hijos y de nuestras hijas, es importante que los cuidemos, porque no solo los estamos protegiéndolos contra un robo sino contra cualquier otro tipo de delito, sabemos que en las calles o en los lugares donde ellos estén pueden correr algún peligro si no es estamos como padres al pendiente o como madres al pendiente de ellos, entonces la recomendación es cuidarlos a donde vayamos, no dejarlos ir solos inclusive a las tiendas”, recomendó Marlén Medina López.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa hace un llamado social hacia el sentido de responsabilidad y cuidado de nuestros hijos menores de edad, y sobre todo no contribuir a la desinformación que alcanza prácticamente a todo el país, respecto a la existencia de casos de robo y/o tráfico de niños.