Exhortan a no crear sicosis en robo de niños

Sinaloa.- Ante la información que circula en redes sociales sobre el supuesto robo de niños en el estado, el titular del secretariado ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Renato Ocampo, informó que hasta ayer por la mañana no tenían conocimiento de denuncias que se hayan realizado ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ), por lo que desmiente que este delito esté en incremento. “No tenemos ninguna denuncia formal, no tenemos padres que estén denunciando estos casos”, explicó el funcionario estatal.

Ante esta situación, exhortó a la población a que eviten compartir cadenas de mensajes a través de redes sociales donde supuestamente acaban de robar niños en diferentes sectores de la ciudad, ya que esto genera sicosis en la ciudadanía que teme hasta salir de sus casas para hacer sus actividades cotidianas. Asimismo, señaló que la desinformación y publicación de fotografías de supuestos robaniños puede generar que agredan a estas personas sin haber cometido algún delito. Además, recomendó a los padres siempre estar pendiente de sus hijos y que eviten dejarlos solos.

La Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó, mediante un boletín de prensa, que en lo que va de 2018 la dependencia autónoma no ha registrado casos derivados de lo que comúnmente se refiere a robo de menores, como se advierte desde hace algunos días que a trascendidos en redes sociales y algunos medios de comunicación.

Declaró que este órgano autónomo constitucional informa que del 1 de enero al 29 de agosto de 2018 se han recibido denuncias por la supuesta privación ilegal de la libertad de 68 niños, niñas y adolescentes de entre 1 y 15 años de edad. Derivado de actos de investigación por parte de la propia Fiscalía General del Estado, fueron localizados 59 de ellos, mientras que 9 se mantienen en el estatus de “no localizados”.

De los 68 menores desaparecidos de entre 1 y 15 años de edad, 28 de ellos calificaron para activar Alerta Ámber, de las que tres siguen activas, con la certeza de que están con algún familiar y sin riesgo en su integridad física.

No han pedido ayuda

Asimismo, Marlén Medina López, coordinadora de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres, la Familia y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, afirmó que hasta el momento ningún padre de familia ha solicitado ayuda a la autoridad, ante los mensajes virales sobre personas y/o vehículos identificados en la extracción o intento de llevarse a un infante.

“Todos y todas somos responsables de nuestros hijos y de nuestras hijas. Es importante que los cuidemos, porque no solo estamos protegiéndolos contra un robo, sino contra cualquier otro tipo de delito. Sabemos que en las calles o en los lugares donde ellos estén pueden correr algún peligro si no estamos, como padres o como madres, al pendiente de ellos, entonces la recomendación es cuidarlos adonde vayamos, no dejarlos ir solos, inclusive a las tiendas”, recomendó Marlén Medina López.