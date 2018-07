Falta de energía eléctrica afecta el suministro de agua potable

Rosario.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario informó que se han tenido reportes sobre la falta de agua en algunas comunidades y zonas del municipio que habían tenido el servicio con normalidad durante estos días.

Durante la noche de ayer se registraron fuertes ráfagas de viento y lluvia que derribaron algunos postes de luz, los cuales abastecen de energía eléctrica al bombeo de la Reforma y Loma de Zorrillo.

“Nos han estado reportando que no hay agua en las comunidades, hemos ido a verificar y nos damos cuenta que no están funcionando las bombas porque no hay luz. Esto derivado de la mini tromba del día de ayer,” mencionó Sandy Espinoza, Personal Administrativo de JUMAPARS.

Informó que la zona del margen izquierdo del Río Baluarte, desde Loma del Zorrillo hasta Chametla, está siendo afectada porque en Loma del Zorrillo se encuentra el sitio de bombeo. El pozo profundo y tanque elevado de la Reforma suministran a la cabecera municipal y reportan baja presión, ya que solo está trabajando con una bomba; la otra se quemó al trabajar en “vacío” estos últimos meses. Este sábado trabajarán en la sustitución de la bomba.

“Hemos estado hablando con el personal de CFE y nos informan que se encuentran trabajando en la rehabilitación de su sistema, por lo que CFE dijo que a las cinco de la tarde se espera ya contar con energía eléctrica”, finalizó.