La prioridad en el IMSS es mejorar la atención, afirman

Sinaloa.- A dos semanas de haber tomado las riendas de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Norberto Miguel Ramírez ya tiene un plan de trabajo, el cual estará enfocado al trato digno, al servicio y a la cobertura al usuario.

Recibir un IMSS con mejor atención que años atrás lo motiva a que continúen mejorando los procesos dentro de la institución, que con rapidez se puedan prestar cada uno de sus servicios y que se modifiquen algunas costumbres que el personal médico y administrativo ha estado practicando, como el lavado de manos al revisar a cada uno de los pacientes, expuso.

Imagen especial/EL DEBATE

Originario del estado de Oaxaca y siendo la primera vez que tiene la oportunidad de ser delegado del IMSS, Norberto Ramírez ha realizado visitas a las unidades médicas familiares y al Hospital Regional, donde se concentra el mayor número de atenciones, con el fin de conocer las principales necesidades de pacientes, médicos y personal administrativo para trabajar en ocho proyectos que permitan mejorar los procesos que se realizan para cada uno de los servicios, de los cuales tres de ellos ya están en marcha.

«Todos los médicos deberán realizar el lavado de manos adecuado, y cada paciente deberá tener camas seguras que tengan sus barandales en todo momento levantados. Son cambios que se irán realizando poco a poco», explicó el delegado, quien considera que más que hacer adecuaciones en la infraestructura hospitalaria es generar cambios significativos que permitan el bienestar, la seguridad y la pronta recuperación del paciente.

El delegado del IMSS, visitando las diferentes áreas del Hospital Regional número 1. Foto: EL DEBATE

Durante estas visitas y reuniones, el delegado ha solicitado a la plantilla laboral que continúen los trabajos que deja la pasada administración para evitar que los proyectos queden inconclusos y logren trabajar en unidad y fortaleciendo el sistema del IMSS con el fin de mejorar los distintos servicios que brinda, desde médicos hasta económicos, deportivos y culturales.

Además, destacó que actualmente la administración ya no es la misma que se tenía hace dos años, ya que se había estado trabajando en un ordenamiento, con el que continuará durante el tiempo que esté al frente de la delegación.

Infraestructura

Norberto Ramírez destacó que la principal obra que será concretada este año es el edificio de la Unidad Médica Familiar que se encuentra en Mazatlán, la cual será inaugurada a finales de este 2018, ya que se encuentran trabajando en la contratación de la plantilla laboral y en la adquisición de equipamiento.

El delegado Norberto Miguel Ramírez, acompañado del secretario de Salud y Ariel Leyva Almeida. Foto: EL DEBATE

Una de las prioridades del delegado será la gestión para mejorar las condiciones en las que opera cada una de las áreas del IMSS, en especial aquellas que tienen mayor demanda, como urgencias, tococirugía, neonatos y terapia intensiva, con el fin de que toda la derechohabiencia tenga un espacio garantizado en caso de requerir hospitalización.

El mejoramiento de los cuartos es parte de los proyectos que dejó Ariel Leyva Almeida, anterior delegado, proyecto que continuará, ya que esto genera mayor comodidad para el derechohabiente y su familiares, indicó.

Abastecimiento

Sinaloa cuenta con el 99.6 por ciento de las recetas médicas abastecidas que se expiden diariamente en las unidades del IMSS, lo que garantiza que la población cuente con sus tratamientos médicos sin que tenga que regresar a que estén disponibles o comprarlos en el sector privado.

Personal médico informa al delegado sobre las condiciones de cada una de las áreas. Foto: EL DEBATE

La compra consolidada de fármacos ha permitido tener un ahorro significativo al Seguro Social, ya que se adquiere en conjunto con el Issste, la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Defensa Nacional, explicó el nuevo delegado.

Al año, el IMSS otorga 8.3 millones de recetas en las cuales se garantiza que todas sean abastecidas en tiempo y forma. De no ser así, se apoya al paciente para que se compre en farmacias y no retrase el inicio de su tratamiento, indicó el funcionario federal: «Estaré muy pendiente de aquellas recetas que no se puedan surtir para darle seguimiento oportuno al caso», explicó.

Entre los fármacos que más desabasto tienen en el hospital están aquellos que sirven para el control de la hipertensión arterial, informó.

Jefes de las áreas médicas se han reunido con el delegado del IMSS. Foto: EL DEBATE

Al observarse la venta de medicamentos en tianguis o a través de redes sociales, el delegado descartó que estos sean del Instituto, ya que en su inventario realizado a su llegada en la bodega de fármacos no fue detectado robo hormiga.

Uno de los equipos que fue gestionado por el mandato de Leyva Almeida fue un resonador magnético y un angiógrafo en el que se invirtieron 80 millones de pesos, mismos que comenzarán a funcionar para la derechohabiencia en los próximos días, ya que al IMSS llegó el personal capacitado para utilizar estos dispositivos, que permitirán tener una mayor precisión en el resultado de estos estudios médicos.

El funcionario federal estuvo conociendo los laboratorios que recientemente fueron remodelados. Foto: EL DEBATE

En cuanto a la situación del tomógrafo, el cual se encuentra descompuesto desde hace un par de años y que para brindar el servicio se hace un subrogado a clínicas particulares, el delegado ha solicitado un dictamen en el que un técnico le señale la situación en la que se encuentra. De no ser posible su reparación, buscará la gestión ante la federación para adquirir uno nuevo.