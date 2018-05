Cáncer, la causa de muerte que aumenta en Sinaloa

Sinaloa.- En Sinaloa, cada año mueren más de dos mil personas en promedio a causa del cáncer en sus diferentes tipos. Desde los más diagnosticados para el estado, como cáncer de bronquios o pulmón, mama y próstata; hasta leucemia, cáncer de hueso y tumoraciones malignas en la piel.

Aun cuando la Secretaría de Salud a nivel nacional destaca la aplicación de programas de concienciación, nuevos mecanismos de protección, como la vacuna contra el virus de papiloma humano, y la atención médica especializada, las cifras son duras: del 2015 al 2017, la Secretaría de Salud en Sinaloa registró el fallecimiento de 7 mil 124 personas, así como 10 mil 217 diagnósticos durante el mismo periodo.

De acuerdo con la estadística proporcionada a través del portal de transparencia, la incidencia ha disminuido gradualmente, pero no la mortandad. En 2015 se registraron 3 mil 535 diagnósticos, de los cuales el más alto refiere al tipo de leiomioma del útero, siendo las mujeres las más diagnosticadas con edades entre 40 y 41 años. Ese mismo año, la mortandad se mantuvo en 2 mil 317 casos, con el cáncer de bronquios o pulmón como el de mayor incidencia.

Imagen especial

Incidencia

Asimismo, la Secretaría de Salud en Sinaloa detalla que en el 2016 se diagnosticaron 3 mil 572 personas, una cifra superior a la del 2015, con 37 casos de aumento. La mayor afectación fue también el leiomioma del útero, con 870 casos en particular, de edades entre los 43 y los 46 años.

De acuerdo con el registro, en 2016 fallecieron 2 mil 384 personas, que representan 67 casos más de mortandad en comparación al 2015.

Los datos estiman que para el 2017 los diagnósticos de cáncer se redujeron, en comparación con el 2015 y el 2016, con 435 casos. En total se estiman 2 mil 058 mujeres diagnosticadas y mil 052 hombres. Sin embargo, los fallecimientos registraron una estadística de 2 mil 423 casos, entre 108 y 49 más, en comparación al 2015 y 2016, respectivamente.

En Sinaloa, la estadística ubica a Culiacán como el municipio de mayor incidencia en casos detectados, con mil 895 hasta el 2017; y es seguido por Ahome y Mazatlán, que registraron menos de 500 casos.

En los tres años analizados, 2 mil 237 infantes de menos de un año a 15 años de edad fueron diagnosticados en Sinaloa. Entre los padecimientos más frecuentes se encuentra la leucemia, que, de acuerdo con el índice de mortandad, causaron 106 fallecimientos en total durante el 2015, el 2016 y el 2017.

Proceso de diagnóstico

En reacción a lo anterior, especialistas y dirigentes de fundaciones a nivel nacional coincidieron en que la negación y el temor suelen ser las primeras reacciones de aquellos pacientes que son diagnosticados con cáncer en cualquiera de sus tipos: «Hay fases de negación que a veces hasta buscan otras opiniones porque se niegan al pesar que esa palabra, cáncer, es para ellos; les genera cierto problema, eso es en general. Pero hay gente que lo toma con seriedad y se apega más a los lineamientos», contó Pierre Alejandro Ornelas Soto, oncólogo especialista. Agregó que en el cáncer lo más importante es la fase preventiva, la detección oportuna y el tratamiento precoz de lesiones que se detectan de manera personal.

Imagen especial

En referencia a la estadística de la Secretaría de Salud, que estima al cáncer de pulmón como el de mayor índice de mortandad, el médico explicó que eso se debe al grado de agresividad de la enfermedad, incluso dijo que no siempre aparece en un paciente con adicción al tabaco: «También depende de los contaminantes ambientales, la sustancia que se llama biomasa (cantidad total de materia viva presente en una comunidad o ecosistema) que se está expuesta en la combustión, incluso en personas que cocinan con leña», subrayó.

Por su parte, Cuitláhuac González Galindo, especialista en oncología, destacó el grave inconveniente que el diagnóstico tardío les representa. Ejemplificó que muchas veces ocurre porque el paciente acude a médicos que no son especialistas, aunque presenten síntomas como una bolita o sangrados: «Los diagnósticos tardíos son un problema muy grave, tiene que ver con la falta de educación de los pacientes. Tratamos ahora de llegar al paciente directamente, que con algo de sospecha de cáncer acudan a la oficina con el oncólogo», mencionó.

El médico aclaró que los diagnósticos erróneos son de muy bajo porcentaje. Explicó que esto se debe a que actualmente existen métodos de detección de la enfermedad que son muy precisos, como biopsia, que es una muestra de tejido, y la inmunohistoquímica, que permite identificar tumores que no se contemplaban en la primera revisión.

Respecto a los casos por edad, González Galindo subrayó que esta no es un factor para determinar si se logra el éxito en el caso de los tratamientos, pues «todo depende del tipo de cáncer y de la etapa crítica y el grado que lo detectamos», aclaró.

Apoyo emocional y económico

Por otra parte, Eliza Puente, directora de la Asociación Mexicana Contra el Cáncer de Mama AC, lamentó que en México el 90 por ciento de los casos tenga una detección tardía, a pesar de que indicó que el 95 por ciento de ellos son curables. Coincidió en que el miedo y la incertidumbre juegan un papel preponderante para que esto ocurra.

Desde hace más de diez años, la Asociación Mexicana Contra el Cáncer de Mama AC brinda apoyo a mujeres de toda la República mexicana y América Latina.

«Generalmente llegan buscando apoyo emocional. La gran mayoría llega con esa necesidad porque se sienten asustadas, obviamente. A veces llegan no con el diagnóstico, sino que tienen miedo de revisarse y saber que es cáncer, o que ya llegan con el diagnóstico asustadas o pacientes que tienen otra vez el cáncer después de todo un tratamiento previo», contó.

La directora comentó que aparece el miedo a que una pareja las deje o que se les caiga el pelo o que sea cáncer metastásico (terminal).

Respecto a la familia, dijo que un alto porcentaje de mujeres son apoyadas, pero también existen aquellas que no, y que incluso el cáncer implica que se alejen o las dejen.

Al ser el cáncer una enfermedad cara, tratada de manera particular, la Asociación Mexicana Contra el Cáncer de Mama AC no las apoya con dinero en efectivo; sin embargo, pueden acceder a través de ella a importantes descuentos en estudios, prótesis externas de mama, turbantes, consultas con médicos especializados e incluso estudios de casos muy delicados.

Respecto a ello, el especialista Pierre Alejandro Ornelas Soto agregó que los tratamientos para aquellas personas que no están afiliadas a un sistema de salud son y van a seguir siendo caros, no tanto en cirugía —expuso—, sino por los tratamientos de quimioterapia y de radiación: «Hay esquemas de tratamiento que salen alrededor de 500 mil hasta un millón de pesos, en esquema completo de cuatro a seis meses. Para una persona que no tiene la manera, a veces es inaccesible y hay gente que se trata de manera no completa al tratamiento por escasez de recursos», lamentó.