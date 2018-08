San Ignacio, Sinaloa.- Los robos a casa habitación en la cabecera municipal se encuentran sin control, pues tan solo en una noche, cinco viviendas fueron saqueadas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de ayer en las colonias Azucenas del Río y Los Lotes. Los amantes de lo ajeno, aprovechando que algunas propiedades se encuentran deshabitadas, sustrajeron el cableado eléctrico. Además se llevaron algunos artículos que en ellas había.

Denuncian ola de robos en colonias de San Ignacio. Foto: Yolanda Tenorio

Para ello, utilizaron una barra de hierro, con la que forzaron las protecciones de las ventanas y rompieron las chapas de las puertas.

Inseguridad

Los afectados, quienes hasta ayer no habían interpuesto denuncia, señalaron que los daños son costosos, pues quitaron las tapas de los enchufes y apagadores, y con un alambre sacaron todo el cable. Algunos ya comenzaron a repararlas y llevan invertido más de 3 mil pesos en material.

Dijeron que siempre se han presentado robos en esas zonas, pero en esta ocasión están imparables, pues además se robaron el tanque de gas y otros objetos de la secundaria Nueva Creación, afectando con ello al comedor del plantel, pues es una escuela de tiempo completo, y debido a ello los alumnos no han tenido alimentos.

Ante este problema que se ha venido presentando desde hace algunos meses, los vecinos se sienten temerosos.

Consideran que esto no debería de estar pasando en San Ignacio, ya que es un lugar pequeño, donde todos los habitantes se conocen, y coincidieron en que es una situación que nunca se había presentado.

Solicitaron que los rondines de la Policía Municipal, sean más constantes, sobre todo por las madrugadas, que es cuando los ladrones aprovechan para hacer sus fechorías. “De verdad esto no tiene que estar pasando. Ya no podemos ni dormir tranquilos porque en otras casas se han metido a robar estando los habitantes dormidos, y no queremos imaginar que se vaya a presentar una desgracia”, puntualizaron los pobladores.