C4 se ve afectado por corte parcial de comunicación

Sinaloa, (América Armenta).- Una falla técnica con unos cables afectó ayer la comunicación en el Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando (C4), lo cual impactó parcialmente el enlace con Los Mochis y Mazatlán, así como las llamadas de emergencias al 911 y al 089, pues hubo menos líneas de atención funcionando.

El director del C4, capitán Víctor Antonio Cisneros Díaz, señaló que el problema que tuvieron ayer no impidió que siguiera funcionando el complejo de seguridad; sin embargo, tuvieron que tomar un plan de contingencia para contrarrestar la lenta señal de internet.

A tempranas horas, una pipa rompió el cable de fibra óptica que brinda internet al C4 por su altura, a lo que la empresa Telmex, que brinda este servicio, fue notificada y se encargó de reponer el cable, confirmó EL DEBATE en la zona de Bachigualato.

Imagen: EL DEBATE

A su vez —expuso Cisneros—, el personal técnico de C4 estaba realizando un radioenlace para compensar la ralentización de internet por el incidente, del cual esperan no se presente otro de esta naturaleza.

La manera en que estamos nosotros atacando es a través de un plan de contingencia.

Nosotros tenemos habilitadas aquí en el Centro de Comando líneas exclusivas para el 911, y ahorita lo que estamos haciendo con la empresa proveedora del servicio es habilitar nuevamente el canal de comunicación que se vio afectado y rehacer un enlace para que haya comunicación y se restablezca el internet», manifestó.

Afectaciones

«Nos afecta básicamente en la comunicación que tenemos con los dos subcentros, el de Los Mochis, en el norte, y Mazatlán, en el sur», declaró el titular de C4.

Asimismo, comentó que la comunicación se vio ralentizada y presentó intermitencia; así como los servicios con telefonía y el servicio de internet que se tiene en el complejo de seguridad pública: «Nuestros servicios están funcionando de una manera parcial, no hay una afectación total. Ya la empresa tiene conocimiento de esto, ya está trabajando. Nosotros estamos trabajando de manera parcial», reiteró.

En cuanto a la implementación del plan de contingencia que se habilitó, la única diferencia es que tuvieron menos líneas de atención tanto del 911 como del 089.

En ningún momento se pensó por parte de los titulares de Seguridad que este incidente que causó molestias en seguridad fuera provocado, sino que lo ven como un incidente coyuntural.

Foto: EL DEBATE

Al acercarse los técnicos y revisar el daño en el cable, señalaron a este medio que serían alrededor de tres horas como máximo a partir de que ellos iniciaran a trabajar en el lugar para que quedara restablecido. Sumado a los esfuerzos de la empresa, estaba el trabajo de los técnicos internos, que de funcionar el radioenlace, podrían trabajar de manera normal, sin necesidad de esperar.

Situación coyuntural

De la misma manera, Cisneros Díaz dijo que no consideran que sea necesario poner los cables subterráneos, ya que no esperan que vuelva a suceder lo que pasó el día de ayer, explicando que tienen fibra subterránea en los diferentes lugares, aérea y radioenlaces que permiten el funcionamiento de las cámaras y líneas de emergencias: «El trayecto de la fibra óptica no está sobre la carretera, está sobre un costado, sobre los postes», mencionó.

«El servicio que tienen los penales es un circuito cerrado de transmisión independiente del servicio que tenemos aquí», destacó el titular de C4 al ser cuestionado si hubo afectaciones en estas áreas.

Tras el reporte de que la fibra óptica había sido dañada en Culiacán, fuentes de seguridad en el sur indicaron que las cámaras que vigilan la seguridad del puerto están presentando algunas fallas, pero nada grave, pues ya se encuentran en reparación.

Trabajo

Retiran el cable afectado e instalan uno nuevo

Fue en Bachigualato, a la orilla de la carretera que va de Culiacán a Navolato, que los técnicos de una empresa de comunicaciones se encontraban levantando los cables que quedaron en la carretera. «Vamos a poner fibra óptica, pero tuvimos que levantar eso (fibra óptica que rompió la pipa de gas)», señaló uno de los técnicos. Uno de ellos también indicó que estaban «arreglando el cable del internet» y se encontraban ahí desde las 08:30 horas. En el lugar, aseveró Cisneros Díaz, también se encontraban técnicos de C4.

Carlos Acuña Ronquillo. Foto: EL DEBATE

El Dato

Los Mochis

La Central de Comunicaciones quedó incomunicada por la falla en la red de fibra óptica, por lo que se recurrió a otras medidas, en caso de alguna contingencia, dijo Carlos Acuña Ronquillo. El jefe policial informó que el número 911 de emergencias se desactivó por problemas en la red de comunicación. Por fortuna, señaló, el día transcurrió tranquilo.