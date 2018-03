Sinaloa en el lugar número 8 en impunidad de los homicidios

México.- La impunidad en México empeora en su índice global y estatal. De los 24 millones de delitos que se cometen al año, el 95 por ciento no se denuncia, y del 5 por ciento restante, solo un 12 por ciento llega a algún tipo de resolución judicial, dejando una cifra total de impunidad en el país del 99.3 por ciento.

La estadística es el reflejo del retraso que existe en los sistemas de seguridad, justicia, las fiscalías y el sistema penitenciario, una situación descrita como colapso para el país dentro del reciente «Índice global de impunidad en México 2018», realizado por la Universidad de las Américas Puebla.

El estudio señala que, a nivel nacional, Sinaloa es el lugar número 8 en grado de impunidad de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas iniciadas, con 8.28.

Una disminución en encarcelamientos en comparación con el mismo estudio publicado en 2016, que registraba el 11.1 en su índice. Por esto se ubica por debajo de Quintana Roo, que registró 7.81, y es seguido por Oaxaca, que estima 8.94 en su índice.

De las treinta entidades contempladas por grado de impunidad, el estado gobernado por Quirino Ordaz Coppel se encuentra en el puesto número 10 con nivel alto, un incremento más de acuerdo con el mismo estudio elaborado en 2016 que muestra que el valor en el índice de impunidad pasó de 69.34 puntos a 69.54 en lo publicado este año. Los resultados se concretaron de acuerdo con los censos de Subsistemas Nacionales de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia y el Inegi.

Dentro de la medición nacional, con las 32 entidades, Sinaloa representa el décimo segundo lugar y es inferior a la media nacional del 69.84.

«Sinaloa, al igual que otros 26 estados de la República, tiene un nivel de impunidad alto. No se deben de confiar; por el contrario, también Sinaloa tiene instituciones colapsadas en materia de seguridad y de justicia», destacó Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico e investigador de la Universidad de las Américas Puebla y coordinador del estudio.

Las cifras negras

En entrevista telefónica con EL DEBATE señaló que Sinaloa debe preocuparse, debido a que el índice estatal, comparado con países como Rusia, Turquía y Colombia, es superior.

El estudio de la Universidad de las Américas Puebla analiza el sistema de seguridad y el sistema de justicia con base en la dimensión estructural, funcional, así como la impunidad indirecta, esta última muestra la cifra negra, aquellos actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y que no le permite figurar en ninguna estadística. En Sinaloa registra el 92.29 por ciento, por debajo de la media nacional, que es del 93.71 por ciento.

«La cifra negra en el país es muy alta. Prácticamente en todo el territorio nacional los mexicanos no tienen confianza en sus instituciones de seguridad y de justicia para denunciar», destacó Gerardo Rodríguez Sánchez Lara.

El estudio revela que el sistema de justicia en Sinaloa presenta deficiencias a nivel estructural. Señala que por cada cien mil habitantes tiene 2.61 agencias del Ministerio Público, cifra por debajo de la media nacional, que es de 3.53.

El investigador destacó que los datos deben llegar a los gobernadores, a los jueces y a los magistrados; así como a los poderes judiciales en los estados para que sean ellos quienes vean la situación en la que están y se tomen medidas al respecto: «No es un problema nada más del Ejecutivo, es en conjunto con los estados, los congresos estatales, los diputados, los policías, los partidos políticos. Deben de atender y analizar las capacidades que tienen los estados en del sistema de justicia», afirmó el investigador.

Dentro de la cadena de impunidad que registra Sinaloa y la cual permite medir e identificar la trayectoria desde que se inicia una averiguación previa o carpeta de investigación hasta el momento en el que se condena tras la denuncia, el estado registró una alza en el proceso de presuntos delitos y delitos registrados en las procuradurías o fiscalía generales de justicia, en averiguaciones previas iniciadas, así como carpetas de investigaciones abiertas, con 31 665 puntos.

«Nosotros como investigadores y también la Universidad creemos que la impunidad es el origen de los niveles de violencia, de los niveles de inseguridad y de corrupción en el país. Es alarmante. México debería de detener este índice ascendente de impunidad», externó.

Hechos impunes

En Sinaloa, casos como el del periodista Javier Valdez, asesinado el 5 de mayo del 2017, y al cumplir diez meses del hecho, siguen impunes y sin existir una condena para quien resulte responsable.

El caso de la niña Dayana Fierro Zazueta, de 5 años de edad, que desapareció el 6 de junio del 2017 en San Pedro, Navolato, y fue encontrada sin vida el pasado 28 de octubre del 2017, sigue sin registrar culpables sobre su agravio.

Durante el 2018, los menores han sido el blanco de la impunidad, desde María Guadalupe Briones Espinoza, de 12 años de edad, que desapareció el pasado 18 de febrero por la noche frente a su casa, y de la cual se desconoce su paradero; hasta el menor Daniel Adán Valenzuela López, de 13 años de e dad, que fue sustraído por su padrastro, de acuerdo con lo revelado por la mamá del afectado, Ana Delmy López Loera. En ninguno de los casos la justicia se ha hecho presente.

El coordinador del IGI-MEX 2018, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, reafirmó que los gobiernos estatales han dejado colapsar las instituciones: «No tenemos instituciones de seguridad, policías, ministerios públicos, fiscalías independientes que funcionen, jueces y magistrados suficientes para administrar las necesidades de justicia por los delitos que se comenten en un país de 124 millones de habitantes», sostuvo.

El estudio completo publicado por la Universidad de las Américas Puebla puede encontrarse en el enlace https://goo.gl/xXZU49.

