Salud mental de policías no es prioridad

Sinaloa.- Policías municipales preventivos de Sinaloa se sienten sorprendidos por el caso de Dayana y Jovana, menores que presuntamente fueron privadas de la vida por Miguel «N», agente de Seguridad Pública de Navolato, de 43 años de edad.

Elementos consultados sobre el caso aceptaron hablar con EL DEBATE de manera anónima, y al ser cuestionados sobre los exámenes de control y confianza que les aplican en la ciudad de Culiacán, resaltaron que estos fallan debido a que supuestamente no detectan posibles conductas reprobables, ya que inclusive las respuestas se tornan mecanizadas. Asimismo, señalaron la falta de seguimiento psicológico por parte del estado para quienes como servidores públicos están sometidos a extensas jornadas laborales y carecen de calidad de vida y tiempo de ocio, expusieron.

Imagen especial/EL DEBATE

Por ejemplo, un agente del municipio de Choix abundó que les hacen cientos de preguntas y respuestas monótonas que tienen como objetivo descalificarlos: «Las personas encargadas nos repiten los cuestionamientos, y uno ya va preparado para contestar. Muchas preguntas son capciosas», aceptó.

Además, reconoció que les hacen un test en la computadora y anotan cada detalle de ellos. El preventivo argumentó que trabaja doce horas del día y contesta las llamadas, los reportes y todo lo que le pongan a desempeñar en su jornada: «Para salir de la rutina y que no haya resultados negativos después de laborar, busca la manera de hacer otras actividades, como deportes, y claro que con la familia», aclaró.

Los exámenes

Igualmente, un exinvestigador y hoy agente del Ministerio Público de Ahome reconoció que la falla está en los resultados de las pruebas de control y confianza que les hacen en Culiacán: «Uno como funcionario anda por todos lados, y claro que vemos infinidad de hechos, imágenes, sentencias, pero necesitamos distraer nuestra conducta laboral diaria al llegar a la casa y convivir con la familia. Es necesario hacer eso. Otra opción es la activación física, salir de la rutina».

Además, acusó que los exámenes de control son duros: «Por ejemplo, te preguntan si te gustan los hombres, cuándo fue la última vez que estuviste con uno, si eres gay o si tienes familia en la delincuencia. Todo esto se repite, no hay más», advirtió.

«Así es como trabajan los encargados de aplicar los exámenes, y sí nos hacen test psicológicos», expuso.

Como conclusión, afirmó que cada policía debe pensar diferente fuera del horario laboral, lo cual es muy difícil de realizar, especialmente cuando no hay tiempo de ocio o para la distracción.

Además, una mujer investigadora asignada en la zona norte recalcó que las labores que desempeña afectan, y esto es cuando anda en el trabajo de calle, por lo que debe llevar a cabo otras actividades fuera del trabajo, como correr: «El problema no está en cuando te hacen el examen de control de confianza, está afuera en la rutina diaria», agregó.

Añadió que los exámenes son duros; sin embargo, los agentes se preparan, por lo que a veces las conductas de los agentes se deben a otros motivos.

Diferentes fases

Una reconocida psicóloga reclutadora de Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública (Inecipe) —que no quiso proporcionar sus datos generales— apuntó al personal de esta casa editorial que durante el reclutamiento de los agentes se cuenta con dos filtros, donde en el primero se le aplica al aspirante un test psicológico proyectivo para detectar algunos trastornos psicológicos, así como de patologías mentales.

Foto: EL DEBATE

Tras la aplicación de dichos exámenes, se hace la interpretación, y si los trastornos psicológicos o las patologías son muy marcadas, los aspirantes no llegan a la segunda etapa, en la que sería la aplicación del polígrafo. Respecto a la mencionada prueba del detector de mentiras, argumentó que no evalúa si es apto el aspirante o no, pues ahí no se tiene el resultado de no tener un daños psicológicos, sino que se busca que los aspirantes no tengan afinidad con el narcotráfico, la delincuencia o la drogadicción.

La profesionista concluyó diciendo que, a pesar de la confianza que en la institución se le tiene, pues acreditar a los policías tienen una validez de 80 puntos porcentuales para ser ingresado, esta no es cien por ciento confiable.

Carga laboral

Otra mujer policía municipal señaló que «los jefes nada más piden “chamba”» y «que se meta más “chamba”» como resultados positivos: «A veces ni te dejan comer cuando ya te están hablando: “Ve a checar ese reporte, esto, lo otro”, y uno nomás obedece. No tiene caso que nos enojemos, así es la vida de un policía, además para la gente a veces somos los malos», enfatizó.

Aseguró que una cosa es el examen de control que hacen en Culiacán, otra cosa diferente es el trajinar diario de los policías: «El examen definitivamente es riguroso, capcioso, pesado, pero uno se prepara para contestarlo. La falla a veces es que los uniformados no ejercen otra actividad fuera de sus jornadas laborales», coincidió con otros policías entrevistados.

La agente preventiva aseveró que dentro de la corporación existen programas de canalización para atención psicológica; no obstante, los elementos deben solicitarla expresamente, por lo que le gustaría que este tipo de terapias se hicieran del conocimiento de la totalidad de las fuerzas policiales.

«Una vez me preguntaron “¿te gustan las flores”. Cómo mujer, respondí que sí, me gustan las flores. Acto seguido me preguntó el aplicador “entonces ¿qué haces de policía? Vete a vender flores”. Fue algo muy decepcionante para mí», lamentó.

Debido proceso

Leonel Valenzuela Gastélum, presidente del Colegio de Criminología de Los Mochis, consideró las acusaciones vertidas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa una acción desesperada para dar respuesta a un reclamo social de justicia: «Se está victimizando socialmente y se está predisponiendo a quienes, en un momento dado, están integrando esa carpeta de investigación y a la autoridad judicial, quien la dio a conocer, o que ya la conoce porque se extendió una orden de aprehensión».

Foto: EL DEBATE

El legista manifestó que no hay una exploración puntual a la preparación, a la capacitación y a la profesionalización de los agentes, por lo que Valenzuela Gastélum aclaró que el trabajo debe darse con los elementos que diariamente vigilan las calles: «Ahí radica la importancia de todo, un seguimiento puntual. La ciudadanía exigimos, pedimos, rogamos que nuestros agentes nos inspiren confianza, seguridad, no miedo. El policía debe ser un amigo, muy profesional, y deben creársele las condiciones».

El abogado pidió certeza a las autoridades sobre la presunta responsabilidad en el caso de Miguel «N» y no únicamente que se trate de un chivo expiatorio: «Son delitos de alto impacto que se tienen que tender y se tiene que vigilar muy bien de qué manera enfrentarán nuestras autoridades esa investigación, ese resultado; cómo nos van a convencer de que en realidad este exagente sí es el responsable y que no solo quede en dudas, que sea un chivo expiatorio más que sirve a las autoridades para demostrar trabajo», finalizó.

Para entender...

El presunto asesino de Dayana y Jovana era un policía El 5 de abril, el titular de la Fiscalía del Estado, Juan José Ríos Estavillo, informó que, tras una serie de investigaciones y trabajos periciales, se giró una orden de aprehensión en contra del probable asesino de la pequeña Dayana, de 5 años de edad.

El fiscal confirmó en aquel entonces que el presunto es Miguel «N», quien se desempeñó como policía municipal en Navolato hasta el día 8 de febrero del presente año, puesto que se percató de que los investigadores le seguían la pista. Desde ese día, luego de entregar la patrulla y las armas, el imputado ha permanecido prófugo, por lo que se inició una intensa búsqueda por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, con el apoyo de otras entidades federativas e Interpol, a fin de localizarlo.