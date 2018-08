Asesores técnicos fueron despedidos por falta de recursos

Culiacán, Sinaloa.- Ante la manifestación de asesores técnicos del programa nacional de Inglés en las instalaciones de la Sepyc, por haber sido despedidos antes de finalizar su periodo, José Enrique Villa Rivera precisó que el caso actualmente se está analizando, sin embargo no descartó que los maestros fueron despedidos por falta de recursos, "tenemos insuficiente de el recurso federal que no nos ha llegado, y aparentemente no va llegar. En ese sentido precisó que el recurso de la parte federal queda pendiente 16 millones de pesos, la cual ya se realizó la gestión pero no ha llegado".

El caso no se ha cerrado, y que no se sabe si aún los docentes serán reinstalado a sus labores. Las clases de inglés se impartirán de manera norma, ya que no son maestros los que están en esta situación.