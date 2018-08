Les pagan, pero les llega incompleto

Sinaloa.- "Sí nos pagaron, pero no completo. Tenemos una diferencia de más de mil 300 pesos en comparación con el pago del año pasado”, declaró Gerardo Leal, químico farmacéutico y trabajador regularizado del Centro de Salud en Culiacán.

Él es uno de los más de nueve mil trabajadores a los que se les había atrasado el pago de ahorros en este mes de agosto.

Luego de que el Gobierno del Estado hiciera el firme compromiso de pagar este fondo a trabajadores del sector de la salud tras la manifestación y paro de labores realizado a nivel estatal el pasado jueves, en los diferentes hospitales y centros de salud, Gerardo Leal detalló que les llegó otro abono de aproximadamente 7 mil pesos durante la tarde de ese día.

Al recibirlo detectaron una diferencia menor de más de mil 500 pesos por trabajador en comparación con el pago del año pasado.

No saben por qué

El trabajador regularizado afirmó que desconocen la razón por la cual se les pagó una cantidad menor a la que comúnmente reciben, y que la líder sindical aún no ha justificado el hecho: “No sabemos realmente qué fue lo que pasó, si por parte del gobierno no se apoyó la cantidad suficiente, si el sindicato no dio la cantidad suficiente que les toca también”, expresó.

Asimismo, comentó que por medio de un comunicado se les informó que los pagos alcanzaron la cantidad normal “porque los intereses no fueron suficientes”.

Exhortan a revisión

Ante la situación, Gerardo Leal agregó que solicitarán a la líder sindical hacer una revisión detallada de cuánto le debe tocar a cada trabajador, pues el gobierno no se puede justificar, afirmando que pidió un recurso extraordinario de 20 millones para pagarles, pues el dinero es de los empleados.

“Hay inconformidad de los trabajadores. El gobierno dice que sacó un recurso extra, y no es cierto porque nosotros tenemos un fideicomiso que durante años está generando intereses, y ese dinero es de nosotros, no es de ellos”, afirmó.