Transporte de carga pesada destruyen calles al sur de la ciudad

Sinaloa.- Debido a la próxima apertura de una nueva plaza comercial al sur de la ciudad, por las calles de la colonia Infonavit Solidaridad, en los últimos días circulan decenas de tráileres que acuden a surtir la plaza, lo que provoca la obstrucción de las calles y su desgaste.

Cansados de la situación, los vecinos dieron a conocer su inconformidad, ya que cada día es más notable el mal estado de las calles, debido a la carga pesada de estos remolques.

Riesgo

Cabe destacar que la entrada a la plaza por el bulevar Elvert se utiliza para la carga pesada y es un andador por donde caminan diariamente familias, por lo que los vecinos temen que pueda suceder un accidente, además de que no pueden estacionar los carros frente a sus casas, por temor a un accidente. “Es un andador, vienen familias. Aquí cerca está un parque y los niños solos vienen a jugar, y los tráileres son muy peligrosos”, señaló uno de los inconformes.

Llamado

Los afectados dieron a conocer que no consultaron a los vecinos antes de permitir la entrada de carga pesada por la colonia, por lo que exigen que a los tráileres se les dé el acceso por la carretera internacional y no por la colonia. Los vecinos hicieron un llamado al Ayuntamiento y a Vialidad y Transporte para que tomen cartas en el asunto y no se les permita el paso a los camiones de carga pesada, ya que ponen en riesgo la integridad de las familias.