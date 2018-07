El control es el primer indicio de violencia

Culiacán, Sinaloa a 30 de julio de 2018.- El control, insultos, bromas hirientes, la manipulación de objetos personales como celulares y redes sociales son el inicio de la violencia en una relación de pareja, que se complica con el paso del tiempo.

La psicóloga de CEPAVIF Sinaloa, Dahali Espinoza Flores indica que el control que ejerce una persona sobre otra, es sin duda uno de los indicadores más fuertes que debe alertar a la víctima de que esto puede ir creciendo.

Una pareja debe establecer que hay independencia y respeto por las actividades, pensamientos y amistades de cada uno; y si no se llega a esto puede desencadenar en hechos violentos.

“Cuando tu voluntad no está contando, se te está ignorando, se te está sometiendo, controlando, desde ahí empezamos a hablar de violencia. Si antes era el chisme me dijeron que, ahora es: entre a tu facebook y tienes tantos likes de personas que no conozco, eso es parte del control”.

Estas acciones por parte de la pareja van denigrando a la víctima, logrando bajar su autoestima, lo que da pie a que permita más abusos, sin ser consciente de ello.

El Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar CEPAVIF Sinaloa, que dirige la Secretaria General Ejecutiva Martha Ofelia Meza Escalante, trabaja enérgicamente para que mujeres y hombres conozcan acerca de la violencia y sus inicios, esto por medio de sesiones informativas que se dan dentro de la institución, escuelas y empresas del ramo público o privado para así poner un alto.

Esto no sería posible sin el apoyo y confianza a esta encomienda del Gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel de tener hogares libres de violencia familiar.