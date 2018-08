Así va el debate por la interrupción legal del embarazo en Sinaloa

Sinaloa.- La iniciativa del diputado local Juan Pablo Yamuni y la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional ha abierto el debate social respecto al aborto voluntario en el estado de Sinaloa. Ante la propuesta de realizar una modificación al artículo 4 de la Carta Magna local, donde se garantiza el derecho a la vida desde su concepción, voces locales y nacionales han planteado su postura sobre ello; mientras que organizaciones civiles ya han realizado actividades a favor y en contra en ciudades como Culiacán y Los Mochis.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la organización a nivel nacional que, además del tema de aborto, ha colocado en la mesa de debate temas prioritarios desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, desestimó la iniciativa expuesta en el Congreso de Sinaloa al señalar que en términos jurídicos está mal planteada.

En entrevista telefónica desde la Ciudad de México, Rebeca Ramos, coordinadora de incidencia de GIRE, explicó que la iniciativa le da protección como nacido a un embrión o a un feto, y ello va en contra de la jurisprudencia que ya existe de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde el 2012 ha señalado claramente que una persona, y por lo tanto es titular de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, lo es a partir del nacimiento, no de concepción ni de la fecundación

En ese sentido, Ramos agregó que lo importante es proteger a las mujeres que están embarazadas y que desean continuar con sus embarazos para proveerle toda la atención prenatal necesaria que puedan alimentarse bien, tomar ácido fólico y no hacerlo en los términos como lo hizo el diputado y la fracción del PAN en el Congreso.

Sería importante —dijo— recordarles cuáles son sus obligaciones, que ejemplificó requieren de respetar los derechos humanos, empezando por los derechos de las mujeres. «Cuestionar qué están haciendo. ¿El Congreso está dotando de mayor presupuesto para el sector salud en el término de atención materna?, ¿qué está pasando con las muertes maternas en el estado?, ¿los niños recién nacidos se les está atendiendo mes con mes?, ¿la ciudadanía tiene que pedirles cuentas?».

A su vez, dijo que a nivel nacional la última reforma en este sentido se hizo en 2017 por parte del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, por lo que añadió que habría que preguntarle a los legisladores del Congreso de Sinaloa si se les quiere ver relacionados con personajes como el exmandatario hoy procesado, que fue una de las últimas acciones que hizo como gobernador y que, a decir de GIRE, se estarían repitiendo en Sinaloa actos de esa naturaleza en caso de la aprobación.

Pasos por la vida

En contraste a nivel nacional, la culiacanense María José Berrueta Ochoa es la directora general de Pasos por la Vida, un movimiento social que mantiene la postura de protección total de la vida del no nacido, así como la de la madre. En entrevista desde la Ciudad de México, señaló que la cultura de la vida que se busca promover inicia desde la concepción y termina con la muerte natural: «Consideramos que no hay justificación que valide el hecho de que se termine con la vida de una persona», señaló.

María José Berrueta Ochoa indicó que sería positivo que se aprobara una iniciativa pro vida en Sinaloa porque eso obligaría al estado a centrar esfuerzos en que cualquier mujer y su hijo tengan mejores condiciones durante el embarazo, así como a buscar soluciones efectivas, basadas en prevención, con el índice de embarazos adolescentes, y trabajar en la disminución de la violencia a la mujer: «Sería sumamente positivo para un estado como Sinaloa, en que la vida a veces parece tan poco valorada, que se inicie una lucha por promover esta cultura de respeto por el primer derecho, desde su inicio, desde la concepción», agregó.

Ante la posibilidad de la despenalización del aborto en todo el país —expuesto por Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación—, indicó que esto no debe ser así porque, en el ámbito jurídico, México está obligado a proteger la vida desde la concepción por diversos tratados internacionales, como la Convención de los Derechos de la Niñez; además, en un tema de derechos humanos, se debe siempre buscar la protección más amplia de la persona. «Porque en materia de salud no puede tenerse como solución algo que implique provocar una muerte. Además, la mortandad materna en México tiene cinco causas anteriores al aborto que sí requieren el esfuerzo y recursos de la administración», expuso.

Señaló que las mujeres mexicanas merecen que los esfuerzos se centren en atacar las causas para evitar embarazos derivados de violación y que ninguna vuelva a ser víctima, en lugar de atacar el embarazo y la persona en gestación; mientras niñas y mujeres sigan siendo abusadas, enfatizando que el aborto aumenta la impunidad.

A favor de la interrupción legal

Edith Robles, del colectivo Feministas Alteradas Sinaloenses, señaló que la iniciativa presentada por la fracción panista dice estar basada en los derechos humanos, por tanto debería también estar basada en los derechos humanos de las mujeres: «No promovemos que las mujeres vayan a abortar todas, eso es como una pesadilla», dijo, mientras expresó que la sociedad está llena de tabúes, lo cual también evita que se eduque en materia de sexualidad y que se tengan primeros lugares en embarazos adolescentes.

Indicó que la preocupación de los colectivos feministas es que las mujeres que pueden pagarse un aborto pueden ir a un hospital privado o bien a la Ciudad de México en una misma semana por la posibilidad económica; sin embargo —dijo—, son las mujeres más precarizadas las que se exponen a morir al practicarse abortos clandestinos, ya que —indicó— estas son las mismas personas a las que no les llegan los métodos anticonceptivos.

La propuesta de los colectivos feministas consiste en «educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir».

La activista subrayó la importancia de que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su vida y sobre sus propios cuerpos, ya que a veces no está en su proyecto de vida un hijo y no están preparadas psicológica, biológica ni económicamente para salir adelante. Robles —quien también es psicóloga y ha trabajado en instituciones de apoyo a mujeres violentadas— señala la importancia de romper estigmas en torno al aborto, pues los casos son diferentes y no siempre lo que piensa la sociedad es la realidad: «Yo he tenido casos de violencia de género, casos donde, siendo esposo una mujer ya casada, viven violencia, donde el esposo no les permite usar métodos anticonceptivos y las tienen embarazadas todo el tiempo, y eso es parte de someterlas, tenerlas encerradas; es parte de una violencia, de la manipulación, de los celos. Ellas no deciden sobre sus cuerpos. O casos donde se embarazan y el agresor pide que aborten porque no quieren tener otro hijo y deben ceder a lo que diga», expresó.

Lucero Reyes, del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, señaló que la propuesta de Juan Pablo Yamuni en el Congreso del Estado atenta contra los derechos humanos: «Va más allá de legislar sin fundamentos porque supuestamente los fundamentos que él está aplicando para esa ley, supuestamente es a favor de la vida, pero resulta que la vida humana no se compara con la vida celular, en esta caso es un embrión», indicó la activista. «Lo único que nos dejan ver es que en el Congreso de Sinaloa dejan legislar y promover iniciativas o reformas con base a sus creencias religiosas o morales, entonces no puede ser, porque viviendo en un estado laico y teniendo un Congreso en estado laico, ¿cómo es posible que no puedan legislar a favor de nosotras?», reiteró.

Reyes acudió junto con otras compañeras al recinto legislativo el pasado 31 de julio a manifestarse en contra de las declaraciones realizadas por Yamuni y el diputado Roberto Cruz Castro, su compañero de bancada, posicionamientos que realizaron al tomar la palabra en tribuna una sesión antes de que las mujeres fueran a velar por sus derechos. El punto fue bajado de la agenda, comentó Lucero Reyes. Dijo que estaba en el orden del día, señalando que esa propuesta no se discutirá en esta legislatura y que quedaría solo como un intento de ley de la bancada albiazul.

La integrante del colectivo feminista recordó que cuando Imelda Castro —hoy senadora electa— fue diputada local, presentó una iniciativa a favor del aborto que se congeló al terminar su periodo, pero espera que se retome por parte de los integrantes de la LXIII Legislatura.

A nivel local, y como ocurre en algunos países de América Latina, la ola de pensamientos vestidos con pañuelos de azul, que significa provida, y verde, que refiere al apoyo para la legalización del aborto, han comenzado a hacer eco en las principales ciudades.

«A favor de la vida del no nacido» es el emblema de un grupo de ciudadanos en Los Mochis, quienes en un entorno pacífico han organizado ya actividades provida.

Korina Toledo de Pérez, responsable de algunas de ellas, indicó que, aunque no están unidos a ningún partido político, están de acuerdo con que en el Congreso del Estado se estén promoviendo este tipo de iniciativas. Indicó que lo más positivo de que esta reforma llegase a ocurrir es que la vida del humano debe ser respetada y protegida de manera absoluta: «Este grupo de ciudadanos sabemos que desde el momento de la concepción el ser humano tiene que ser reconocido, es un derecho que tenemos y es un derecho fundamental, y la sociedad nos los debe de dar, entonces es el derecho fundamental que tienen todos los seres humanos que se respete la existencia, y no deberíamos por ningún motivo privarlo de ese derecho», abundó.

Sobre otros grupos de ciudadanas que han manifestado su inconformidad respecto a la iniciativa, Korina Toledo de Pérez agregó que está a favor de la vida, la paz, el respeto y sobre eso dijo que el aborto no es un derecho humano, no se tienen el derecho a eliminar a nadie, a destruir la vida de un no nacido. Por ahora se están sumando a todos los países de América Latina en una ola azul celeste: «De hecho, se están uniendo otras ciudades en México y también en Argentina para hacer esta ola grande de que todos nos pintemos azul celeste», finalizó.