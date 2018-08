Derecho a la vida desde la concepción; el debate sobre el aborto

Culiacán, Sinaloa.- César Rivas, ex subsecretario de atención médica, destacó que desde el momento que se fecunda un óvulo se inicia el desarrollo del feto.

Leer también: Despenalización del aborto en CDMX: "un fracaso en política pública"

Luis Fernando Acosta Alfaro, señaló que para una mujer que está embarazada el proceso se inicia con la ausencia de la menstruación.

Foto: El Debate

La concepción es la unión del esperamatozoide y óvulo, así pues, vez mezclando ambas células nace la concepción.

Leer también: Testimonio: Mujeres cuentan sus experiencias de aborto

Por su parte Juliana Araujo, secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos, recalcó que los derechos humanos y libertades son integrales y progresivos y por ello el estado está obligado a generar las condiciones para ello.

En relación a la concepción de la vida, dijo que hay muchos derechos, entre ellos el derecho a la vida, en tratados internacionales se establece el derecho a esta, la convención interamericana señala que en cuanto al derecho a decidir el número de hijos, se debe respetar como tal.

Los estados que parten de esta convención deberán generar la condiciones para que cada persona decida cuantos hijos tendrá.

En servicios de atención médica la constitución federal establece que toda persona tiene derecho al cuidado de la salud.

En relación a la iniciativa que hoy se discute, esta propone que toda persona tiene derecho a la defensa de la vida desde que se fecunda. Pero que en este tema ya hay una acción de inconstitucionalidad en contra del estado de Veracruz, mismo que no ha sido resuelto. Sin embargo la postura a este congreso es no legislar hasta que la Suprema Corte resuelva este caso. Mientras no sea así el CEDH seguirá velando por lo derechos.

Por su parte Jesús Montero Elías, expresidente del colegio de gimecostreticia, dijo que el momento para establecer que ya hay concepción es a partir de las 36 horas de su ingreso al útero.

El desarrollo de las personas no se completa en las primeras 40 semanas, esto sigue hasta las 300 semanas.

Ana Laura Hernández, licenciada en familia, destacó que durante el embarazo las féminas tienen cambios hormonales constantes.

Es a través de la placenta por donde se le transmiten a los niños las emociones y cambios en el estado de ánimo de las personas.

Cuando se tiene un embarazo no esperado se requiere el apoyo de todos, se necesita hacerle saber que importa. Para ello se requieren crear políticas públicas que empoderen a la mujer. Pero urgen facilitar leyes que agilicen los trámites de adopción. Cuando una mujer pierde un embarazo se vive un proceso de duelo, pero además ante la sociedad tratan de ser fuertes y eso puede provocar culpa y depresión.

Cuando se pierde el producto deben recibir el apoyo para que no se vuelva un problema.

Jesus Castro Castro, médico y miembro de la federación mexicana de ginecopstreticia, analiza la parte normativa ya que se deben regir por la Constitución y tratados del qué México forma parte. Aquí se rigen por la norma 046, en relación a violencia familiar y sexual contra las mujeres.

Existe la posibilidad de interrumpir el embarazo por violación o se ponga en riesgo la vida de personas. A esto la Suprema Corte emitió un fallo que dice es derecho de una mujer si fue violentada puede interrumpir el embarazo.

Interrumpir los embarazos hay consecuencias que se deben tomar en cuenta.

La norma señala que interrumpir un embarazo se debe tomar en cuenta cuando haya emergencia médica y eso los pone en un dilema, destacó.

Sin embargo,ante la eliminación del aval de una persona mayor cuando se trata de una menor, abre el camino para que cualquier persona solicite un aborto, pero en dicha norma no queda claro quién se hará responsable si a la fémina le pasa algo.

Juan Carlos Balcazar, defensor de los derechos de la familia y los hijos, dijo que se debe definir cuando inicia la vida humana.

El feto no puede ser parte del cuerpo de la mujer.

A quiénes no consideran que estos tienen vida se les tiene que preguntar cómo se les llama al feto antes de las 12 semanas. No se puede medir porque dicen que no siente.

El embrión no debe tratarse solo del punto de vista jurídico, sino que se debe ver desde todos los puntos de vista. Esto no es un tema moral pero sí científico.