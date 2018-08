Sepyc reporta casos donde condicionan documentos

Sinaloa.- Al reconocer que sí hay maestros que condicionan la entrega de documentos por la falta de cuotas escolares, el secretario de Educación Pública y Cultura (Sepyc), Enrique Villa Rivera, pidió a los padres denunciar a quienes hagan este tipo de prácticas.

Hasta el momento, dijo, solo se tienen registrados siete casos en todo el estado, pero que ya se iniciaron procesos para determinar si es verdad.

“Solo tenemos siete denuncias de todo el estado, pero por diversos comunicados que hemos hecho, les hemos dicho a los directores de las escuelas que por ninguna razón la falta de pago de esa cuota supedita la entrega de documentos oficiales”, subrayó.

Al momento que se presentan las denuncias, se actúa directamente en contra de los docentes, recalcó el funcionario estatal.

Cabe aclarar que si los padres no cuentan con las boletas, estos no podrán recoger los uniformes, entrega que ya inició y estará operando de aquí al inicio del ciclo escolar.

Sanciones

Si se comprueba que las denuncias son ciertas, los docentes serán sancionados conforme a lo establecido en normatividad de la Sepyc.

“Puede ser desde un extrañamiento hasta una puesta a disposición. No está permitido y no se puede hacer. Desde aquí yo hago llamado a que no hagan uso de esa práctica, que es nociva para los padres”.

En robos de escuela, informó que solo se tienen registros en Mazatlán, con tres casos.

Adeudo en becas

Sobre los beneficiarios en becas de manutención, se tiene un adeudo de 15 millones de pesos, reconoció. De 40 millones, se han pagado 25 millones.

Sin embargo, dio a conocer que se tiene un faltante en los meses de junio y julio. Este programa tiene en su padrón alrededor de 17 mil beneficiarios.

Asimismo, adelantó que donde los pagos sí han fluido de manera normal son en estudiantes que tienen Becasin, aquí prácticamente a todos.

Hay niños de primaria a nivel superior, aquí se contempla quienes reciben becas de transporte, se tiene al menos 22 mil jóvenes