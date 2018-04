Fuerte ola de violencia separó a familias de Eldorado

Sinaloa.- Habitantes de San Diego, El Higueral y otras comunidades de Eldorado vivieron por mucho tiempo entre el terror y la incertidumbre de no saber en qué momento podrían perder la vida y que tanto para los habitantes de San Diego y Eldorado se convirtió en un infierno porque no podían enviar a los pequeños a sus escuelas, pues no sabían si alcanzarían a llegar sanos y salvos a su destino, comentó la señora María “N”, cuya identidad no quiso revelar por miedo.

El terror ocasionado por los constantes enfrentamientos ocurridos hace algunos años en las comunidades de esta sindicatura, obligó a los habitantes a ser presas en sus propios hogares, a tal grado de que las 19:00 horas, prácticamente, en cuanto se ocultara el sol, nadie se atrevía a salir a las calles, describió la vecina de la comunidad.

El miedo no solo se apoderó de los adultos, sino también de los pequeños, quienes no podían jugar en las calles, pues aquellas detonaciones, reflejo de la violencia del momento, pasó a ser más que un inocente juego entre policías y ladrones.

Después de un tiempo, el hartazgo llegó, por lo que integrantes de familias decidieron dejar sus casas, unas aprovecharon la estadía de familiares en Estados Unidos, otras más simplemente se fueron y nunca más han regresado.

Aunque las comunidades como San Diego, no son fantasmas, hay integrantes de muchas familias que ya no viven allí, producto de la impotencia y miedo de los estragos que dejó la violencia.

Sin embargo, hubo quienes tampoco pudieron salvaguardarse en sus casas, pues las persecuciones se volvieron tan sangrientas que hasta de militares y Marinos se volvieron víctimas, señaló, María.

Con voz entrecortada por el miedo, aseguró que las fuerzas federales andaban en las calles y algunas ocasiones se metían a las casas y los agredían.

Ya en Eldorado y sus comunidades nadie se sentía seguro, por eso muchos negocios cerraron sus puertas ante el terror de no saber si podrían quedar en medio del fuego cruzado entre militares y presuntos integrantes de células del crimen organizado.

Actualidad

Los habitantes contaron que después de unos años al parecer la paz llegó a las comunidades, sin embargo, al recorrerlas se pueden observar hombres con vestimenta negra sobre una motocicleta, cuya misión parece ser observar a quienes transitan sobre la carretera Culiacán-Eldorado.

Por las calles de las comunidades de la sindicatura de Eldorado aún circulan convoyes de la Secretaría de Marina y la milicia, que cuidan que se mantenga la calma en todo lo largo y ancho de la sindicatura.

Los habitantes reconocieron que las condiciones de seguridad han mejorado y en la medida que pueden tratan de continuar con sus vidas de manera normal, pero aún queda la nostalgia de los recuerdos de esas personas que se fueron y no han regresado.