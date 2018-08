Sinaloa es el tercer lugar en discriminación contra jóvenes

Sinaloa.- Durante el último año en México, el 20.2 por ciento de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminado en un panorama donde la forma de vestir o el arreglo personal, el peso o la estatura, la edad y las creencias religiosas han llegado a vulnerar la integridad de los ciudadanos, siendo uno de cada cinco mexicanos los afectados.

Leer también: Vivir la dulce voluntad

Lo anterior de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, publicada en agosto del 2018.

Fuente: INEGI/ENADIS

De acuerdo con los resultados, aunque Sinaloa está por debajo de la media nacional en prevalencia de discriminación, con el 16.9 por ciento, paradójicamente resultó ser la tercera entidad con mayores prejuicios hacia los jóvenes, con el 68.9 por ciento, solo por debajo de Michoacán y Guerrero.

Leer también: Piden tomar medidas contra racismo hacia mexicanos en EEUU

Los sinaloenses consideran irresponsable a su comunidad juvenil, superando la media nacional, que es del 60.3 por ciento en dicho apartado.

Detallando que la discriminación se hace presente también cuando ocurre la negación a un derecho de manera directa o indirecta al vulnerar el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas, el panorama nacional indica que el 23.3 por ciento de la población de 18 años y más señaló que en los últimos cinco años se le negó injustificadamente alguno de los derechos, entre ellos los programas sociales, la atención médica, la atención en oficinas de gobierno, créditos de vivienda o la permanencia en un local o negocio. Siendo el grupo de trabajadoras del hogar quienes más destacaron en porcentaje de prevalencia de al menos un incidente.

Fuente: INEGI/ENADIS

Además, el Inegi enlistó las distintas frases de prejuicios que la sociedad aplica, entre las cuales destacan «la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables», «mientras más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales» y «los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza»; hasta «las mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres» y «algunas mujeres que son violadas es porque provocan a los hombres», entre otras.

Entre las situaciones de discriminación que más se registraron durante los últimos cinco años a nivel nacional estuvieron el rechazo o la exclusión de actividades sociales, hacer sentir mal o mirar de manera incómoda; insultos, burlas o decir cosas molestas, amenazas, empujones o jaloneos y obligar a salir de una comunidad. Sobre ello, las personas con capacidades diferentes y las personas de la diversidad religiosa se dijeron las más afectadas. En el porcentaje que considera que lo anterior ocurrió a causa de su condición, los adultos mayores y las mujeres fueron los más afectados, superando el 58 por ciento.

Efecto social

Beatriz Arita, académica por la Universidad Autónoma de Sinaloa, explicó que discriminar significa diferenciar en connotación negativa. Para el ámbito de las relaciones humanas indicó que, aunque en la escuela o en general se diga que todos somos iguales, sigue existiendo la discriminación, y para muestra —dijo— basta la vida cotidiana. Ahí indicó que la familia también juega un papel preponderante: «Si en la familia como padres están recordando o se comportan sin ni siquiera tener la necesidad de estarlo diciendo cada rato, de manera no discriminatoria se va ir dando de forma casi natural, en el sentido de que se va a ir implementando el valor», explicó.

Fuente: INEGI/ENADIS

La psicóloga mencionó que el resultado del Inegi respecto a los jóvenes y su percepción de que son irresponsables refiere más a un estereotipo que a un prejuicio, ya que este último es mucho más impactante. Explicó que en realidad se debe a que el cambio en el comportamiento de las generaciones es cada vez más diferente, y las normas que antes se tenían, hace dos generaciones o tres, se van modificando: «Actitudes o comportamientos que ahora tienen los jóvenes, se van viendo de manera diferente y se ven como algo negativo muchas de ellas como algo diferente, la forma de ver la vida, su futuro, etcétera», puntualizó.

Por su parte, la psicóloga Karla Urías indicó que en Sinaloa también entra la cuestión cultural relacionada con la narcocultura. Explicó que es donde los jóvenes prácticamente van adentrándose en una serie de estereotipos que van encaminados a las características probablemente irresponsables: «Ya si nos vamos a nivel nacional, muchas veces se dice de los jóvenes ninis, ni estudian ni trabajan; pero creo que eso tendría mucho que ver sobre todo con ese prejuicio que no siempre tiene que ser real, es una idea que se tiene, mas no una verdad», explicó.

Más que sobrevivir a la discriminación, jóvenes y adultos —explicó— tienen recursos personales que los ayudan a salir de cualquier problema. Ejemplificó que habrá jóvenes que tengan recursos personales más apropiados, como una buena autoestima, una buena empatía y aunque lo señalen o lo discriminen, no afecta su nivel emocional, por lo cual puede seguirse desarrollando como cotidianamente lo hace en su escuela o su trabajo. Sin embargo, dijo que hay quienes tienen pocos recursos personales, siendo depresivos, con más baja autoestima, y pudieran generar una depresión severa, «entonces, más que el prejuicio le vaya a hacer daño a un joven, es qué recursos posee la persona para afrontar ciertas situaciones en la vida», explicó.

La mochitense Aracely Cevallos, Premio Nacional de la Juventud 2017, indicó sobre aquellos jóvenes que son etiquetados o receptores de prejuicios que ocurre por dos razones: porque no han encontrado lo que de verdad les gusta y apasiona en la vida y, dos, porque saben qué quieren hacer con su vida, pero no hay manera de hacerlo. Sobre este último, explicó que por ahora donde se ve mucho la discriminación es en el empleo, por la inexperiencia, la vestimenta, algún tatuaje o incluso las preferencias sexuales: «Creo que es necesario que las instituciones educativas hagan convenios con empresas y organizaciones para que los jóvenes que recién egresan de una carrera universitaria puedan obtener un primer empleo y demostrar todas sus capacidades, porque cómo nos vamos a quitar este concepto de irresponsables si no demostramos esa capacidad que tenemos», finalizó.