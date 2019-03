IMSS: Exposición constante al ruido y uso de audífonos puede provocar pérdida auditiva

Culiacán, Sinaloa.- La exposición constante al ruido y el uso desmedido de audífonos puede provocar pérdida auditiva, señaló el doctor José Francisco Tirado Tirado, médico audiólogo del Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El especialista del IMSS señaló que actualmente las complicaciones auditivas se presentan en personas cada vez más jóvenes, quienes acuden a consulta por problemas de audición ocasionados por la alta exposición al ruido y cambios en la percepción del sonido.

Explicó que los primeros síntomas relacionados con la pérdida auditiva aparecen después de los 50 años de edad; sin embargo, en personas que están expuestas a altos niveles de ruido o escuchan música con volumen alto, el desgaste auditivo comienza a los 40 años.

El paciente empieza a notar que escucha a la gente pero no le entiende, a los que están alrededor de él los escucha pero no los entiende, le sube mucho a la televisión, no escucha el teléfono, entre otros