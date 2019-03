Maestros de inglés protestan por meses sin pago frente a Sepyc

Culiacán, Sinaloa.- Ante la falta de pago de dos meses de salario y por segundo día consecutivo, maestras y maestros del Programa Nacional de Inglés se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc).

La causa de esta inconformidad es la cuestión salarial que no les ha sido cubierta en lo que va del presente año, tal y como lo señalaron el jueves pasado durante sus primeras acciones de protesta.

“Esto ya se volvió intolerante. Ya no podemos esperar más. Tenemos dos meses con esta situación tan caótica. Ya no queremos hablar con nadie que no sea el secretario. Lo vamos a abordar en su oficina, y no importa que nos quedemos los días que sean”, finalizó.